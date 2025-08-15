Vremea de mâine 16 august. Temperaturi ridicate în mijlocul lunii august. Maxime şi de 38 de grade
Va fi în continuare extrem de cald în cea mai mare parte a ţării, temperaturile vor urca în pragul caniculei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 27 şi 38 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 16 august.
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 24 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, în depresiuni, se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 16 august în ţară
Valul de cãldurã va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat, dar se va menţine şi în toatã jumãtatea de vest a teritoriului, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi pe arii relativ extinse caniculã şi disconfort termic ridicat. Indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge sau va depãşi uşor pragul critic de 80 de uitãţi în Banat şi Crişana, local în sudul Olteniei şi în Maramureş şi izolat în Transilvania şi Muntenia. În restul ţãrii vremea va fi cãlduroasã. Cerul va fi mai mult senin, pe arii restrânse cu înnorãri, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza la munte, iar seara şi noaptea în Banat, Crişana şi posibil în vestul Olteniei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...28 de grade pe litoral şi 38 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 şi 24 de grade, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 9 grade. Izolat, în depresiuni, vor fi condiţii de ceaţã.
Presiunea atmosferică va fi în scãdere pânã la valori sub cea consideratã normalã.
Vremea de mâine 16 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 17...18 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 14 grade.
Vremea va fi cãlduroasã, cu o maximã a temperaturii aerului ce se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 16...18 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 14 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere pânã la valori sub cea consideratã normalã.
În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, cu maxime cuprinse între 30 şi 32 de grade.
Vremea de mâine 16 august pe litoral
Vremea va fi predominant frumoasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecãtoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 şi 30 de grade, iar cele minime între 19 şi 21 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori de 23...25 de grade.
Vremea de mâine 16 august la munte
Valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua anterioarã şi vor caracteriza o vreme caldã pentru aceastã datã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri dupã-amiaza când pe arii restrânse vor fi averse şi descãrcãri electrice, iar noaptea astfel de fenomene se vor semnala îndeosebi în masivele sud-vestice. Vântul va sufla slab şi moderat.
