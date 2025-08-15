Vremea de mâine 16 august. Temperaturi ridicate în mijlocul lunii august. Maxime şi de 38 de grade

Vremea de mâine 16 august în ţară

Valul de cãldurã va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat, dar se va menţine şi în toatã jumãtatea de vest a teritoriului, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi pe arii relativ extinse caniculã şi disconfort termic ridicat. Indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge sau va depãşi uşor pragul critic de 80 de uitãţi în Banat şi Crişana, local în sudul Olteniei şi în Maramureş şi izolat în Transilvania şi Muntenia. În restul ţãrii vremea va fi cãlduroasã. Cerul va fi mai mult senin, pe arii restrânse cu înnorãri, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza la munte, iar seara şi noaptea în Banat, Crişana şi posibil în vestul Olteniei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...28 de grade pe litoral şi 38 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 şi 24 de grade, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 9 grade. Izolat, în depresiuni, vor fi condiţii de ceaţã.

Presiunea atmosferică va fi în scãdere pânã la valori sub cea consideratã normalã.