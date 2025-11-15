Video Vremea de mâine 16 noiembrie. Temperaturile urcă până la 21°C în Banat, în timp ce sudul abia trece de 8°C
Mâine, vremea devine contrastantă: în vest și la munte va fi neobișnuit de cald pentru mijlocul lui noiembrie, în timp ce regiunile sudice și estice rămân sub influența nebulozității joase persistente.
La noapte, vremea va fi predominant închisă în sudul, sud-estul și pe arii din centrul și estul țării, unde se va forma din nou ceață, local persistentă. Pe alocuri, aceasta va fi însoțită de burniță, reducând vizibilitatea și accentuând senzația de rece. În restul regiunilor, cerul va avea înnorări trecătoare, iar ploile slabe vor apărea doar izolat, în special în nord-vest. Vântul rămâne liniștit, cu intensificări nesemnificative. Minimele nopții vor fi cuprinse, în general, între -2 și 8 grade, valori apropiate de normele perioadei.
Vremea de mâine 16 noiembrie în ţară
Mâine, temperaturile vor avea un comportament contrastant: în zonele joase din sud, sud-est și în parte din centrul țării, valorile diurne se vor menține apropiate de mediile climatologice ale perioadei, în timp ce în vest și în zonele de deal și munte va fi neobișnuit de cald pentru mijlocul lunii noiembrie. În jumătatea de nord, cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe în Maramureș și, izolat, în Crișana, Transilvania și Moldova. În restul țării, vremea va fi variabilă, însă nebulozitatea joasă și ceața vor persista local, în special dimineața și noaptea, în zonele joase din sud, sud-est și pe arii din centrul și estul teritoriului.
Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zonele montane înalte din Carpații Orientali și Munții Apuseni, unde rafalele pot atinge 70…90 km/h. Pe arii restrânse, în Crișana, vântul poate sufla cu 40…45 km/h. Maximele vor varia semnificativ: de la 6…8 grade în regiunile cu ceață persistentă, în special sudul Olteniei, Muntenia și depresiunile din estul Transilvaniei, până la 21 de grade în sudul Banatului. Minimele nopții se vor situa, în general, între 0 și 11 grade.
Vremea de mâine 16 noiembrie în Bucureşti şi Cluj
În București, ziua va fi dominată de nebulozitate joasă, prezentă pe aproape tot parcursul intervalului. Dimineața și din nou în a doua parte a nopții se va forma ceață, pe alocuri asociată cu burniță. Vântul va sufla slab, fără intensificări notabile. Temperatura maximă va urca până la 9–10 grade, iar minima se va situa între 4 și 5 grade.
La Cluj, vremea se menține apropiată de cea din zilele precedente. Temperatura maximă va fi în jur de 11 grade, însă ploile revin mâine: se așteaptă precipitații slabe, de aproximativ 2 mm, pe parcursul zilei.
Vremea de mâine 16 noiembrie la munte
La munte, temperaturile vor fi mai ridicate decât este normal pentru această perioadă. În jumătatea de nord a țării, norii vor fi frecvenți, iar în Maramureș sunt așteptate ploi slabe, izolat apărând precipitații și în Crișana, Transilvania și Moldova. Vântul va avea intensificări semnificative în zonele montane înalte din Carpații Orientali și Munții Apuseni, unde rafalele vor atinge în general 70…90 km/h. Pe alocuri, în Crișana, vântul va sufla în reprize de 40…45 km/h.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰