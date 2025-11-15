Vremea la noapte

Vremea de mâine 16 noiembrie în ţară

Mâine, temperaturile vor avea un comportament contrastant: în zonele joase din sud, sud-est și în parte din centrul țării, valorile diurne se vor menține apropiate de mediile climatologice ale perioadei, în timp ce în vest și în zonele de deal și munte va fi neobișnuit de cald pentru mijlocul lunii noiembrie. În jumătatea de nord, cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe în Maramureș și, izolat, în Crișana, Transilvania și Moldova. În restul țării, vremea va fi variabilă, însă nebulozitatea joasă și ceața vor persista local, în special dimineața și noaptea, în zonele joase din sud, sud-est și pe arii din centrul și estul teritoriului.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zonele montane înalte din Carpații Orientali și Munții Apuseni, unde rafalele pot atinge 70…90 km/h. Pe arii restrânse, în Crișana, vântul poate sufla cu 40…45 km/h. Maximele vor varia semnificativ: de la 6…8 grade în regiunile cu ceață persistentă, în special sudul Olteniei, Muntenia și depresiunile din estul Transilvaniei, până la 21 de grade în sudul Banatului. Minimele nopții se vor situa, în general, între 0 și 11 grade.

Vremea de mâine 16 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În București, ziua va fi dominată de nebulozitate joasă, prezentă pe aproape tot parcursul intervalului. Dimineața și din nou în a doua parte a nopții se va forma ceață, pe alocuri asociată cu burniță. Vântul va sufla slab, fără intensificări notabile. Temperatura maximă va urca până la 9–10 grade, iar minima se va situa între 4 și 5 grade.

La Cluj, vremea se menține apropiată de cea din zilele precedente. Temperatura maximă va fi în jur de 11 grade, însă ploile revin mâine: se așteaptă precipitații slabe, de aproximativ 2 mm, pe parcursul zilei.