Vremea de mâine 16 septembrie. Va fi în continuare frumos, cu maxime și de 32 de grade
Vremea rămâne în continuare frumoasă în cea mai mare parte a țării. Vor mai fi episoade cu înnorări și ploi de scurtă durată. Maximele zilei se vor încadra între 23 şi 32 de grade. Iată pronoza meteo de mâine 16 septembrie.
La noapte, cerul va fi variabil în nordul ţãrii şi mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor situa între 8 şi 18 grade, mai scãzute în estul Transilvaniei, spre 3...4 grade. Pe alocuri se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 16 septembrie în țară
Valorile termice vor fi în creştere faţã de intervalul anterior în cea mai mare parte a ţãrii. Pe parcursul zilei vremea va fi în general frumoasã, cu cer variabil, iar înnorãri şi izolat ploi de scurtã duratã vor fi doar dupã-amiaza la munte. Spre searã şi mai ales noaptea, nebulozitatea se va extinde şi vor fi averse în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, local în Oltenia şi izolat în Muntenia. Pe areale mici cantitãţile de apã vor depãşi 15...20 l/mp şi vor fi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri ( 45...50 km/h) în vest şi izolat în sud-vest, iar în zona montanã aferentã, mai ales pe creste, rafale de peste 70...80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 23 şi 32 de grade, iar cele minime între 9 şi 18 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe suprafeţe restrânse, se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va scãdea pe timpul zilei, apoi noaptea va fi în creştere.
Vremea de mâine 16 septembrie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 12...14 grade.
Vremea va fi frumoasã, iar valorile termice vor creşte uşor. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorãri spre finalul intervalului când va creşte probabilitatea de ploaie. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 28...29 de grade, iar cea minimã de 13...15 grade.
Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros și se mai răcește, maximele vor urca la 24 de grade.
Vremea de mâine 16 septembrie la munte
Pe parcursul zilei vremea va fi frumoasã şi cu valori termice în creştere uşoarã faţã de intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi izolat posibil ploi slabe de scurtã duratã dupã-amiaza. Noaptea, nebulozitatea se va extinde şi vor fi averse însoţite pe alocuri de descãrcãri electrice în cea mai mare parte a zonei. Izolat, cantitãţile de apã vor depãşi 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în a doua parte a intervalului pe creste, in special în masivele vestice. Dimineaţa, izolat, pe vãi şi în depresiuni va fi ceaţã.
Vremea de mâine 16 septembrie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 şi 26 de grade, iar cele minime între 16 şi 18 grade. Noaptea şi dimineaţa vor fi condiţii de ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori de 20...22 de grade.
