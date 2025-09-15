Vremea de mâine 16 septembrie. Va fi în continuare frumos, cu maxime și de 32 de grade

Harta temperaturi

Vremea de mâine 16 septembrie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 12...14 grade.

Vremea va fi frumoasã, iar valorile termice vor creşte uşor. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorãri spre finalul intervalului când va creşte probabilitatea de ploaie. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 28...29 de grade, iar cea minimã de 13...15 grade.

Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros și se mai răcește, maximele vor urca la 24 de grade.