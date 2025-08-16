Vremea de mâine 17 august. Jumătate de ţară intră în instabilitate atmosferică. Maxime de 27 şi 35 de grade

Vremea se schimbă în jumătate de ţară, unde va fi predominantă instabilitatea atmosferică. Maximele zilei se vor încadra între 27 şi 35 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 17 august.

La noapte, cerul va fi mai mult senin, pe arii restrânse cu înnorãri, averse şi descãrcãri electrice în Banat, Crişana şi posibil în vestul Olteniei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 şi 24 de grade, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 9 grade. Izolat vor fi condiţii de ceaţã.

Vremea de mâine 17 august în ţară

Instabilitatea atmosfericã se va accentua la început în Banat, Crişana şi Maramureş, precum şi în zonele de munte, iar mai ales spre searã şi noaptea îndeosebi în Transilvania, nordul şi centrul Moldovei unde vor fi înnorãri, averse ce vor avea şi caracter torenţial, descãrcãri electrice, intensificãri ale vântului şi pe arii restrânse vijelii, în general cu viteze de 50...70 km/h. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitãţile de apã vor fi de 15...25 l/mp, iar mai ales la munte, izolat de peste 40...50 l/mp. Vor fi condiţii de grindinã. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar fenomene asociate instabilitãţii vor fi în special în a doua parte a intervalului pe arii restrânse în Oltenia şi Muntenia. Sub aspect termic, vremea va intra într-un proces de rãcire în vestul, nord-vestul şi parţial în centrul teritoriului, în timp ce în rest, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentã, iar local va fi caniculã în sudul Câmpiei Române unde şi disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 şi 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 şi 21 de grade. Izolat vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va continua sã scadã (câmp uşor ciclonic).

Vremea de mâine 17 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 15...18 grade.

Vremea va fi canicularã, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, astfel cã indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi senin ziua şi variabil noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimã va fi de 17...18 grade, mai scãzutã în zona periurbanã, spre 15 grade. Presiunea atmosferică va continua sã scadã (câmp uşor ciclonic).

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, însă temperaturile vor fi în continuare ridicate. Maxima zilei va fi de 30 de grade.

Vremea de mâine 17 august pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasã şi normalã termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 30 de grade, iar cele minime între 19 şi 21 de grade. Noaptea vor fi condiţii de ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 23 şi 26 de grade.

Vremea de mâine 17 august la munte

Instabilitatea atmosfericã se va accentua treptat şi vor fi înnorãri, averse ce vor avea şi caracter torenţial, descãrcãri electrice, intensificãri ale vântului şi pe arii restrânse vijelii, în general cu viteze de 50...70 km/h. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitãţile de apã vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp. Vor fi condiţii de grindinã. Valorile termice vor fi în scãdere mai ales în Carpaţii Occidentali şi în cei Orientali.

