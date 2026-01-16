Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade

Vremea de mâine se menţine deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu ger dimineața și noaptea, mai ales în Moldova și Transilvania. În vest, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, iar cerul va fi variabil, cu fulguieli izolate în est și sud-est. Vântul va amplifica senzația de frig, mai ales în sudul Banatului.

Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad iar în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade

La noapte, procesul de răcire a vremii va continua, iar în Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Maramureșului, frigul se va intensifica și va fi ger. Cerul va fi mai mult noros în vestul și sud-vestul țării, unde doar pe alocuri se vor semnala precipitații slabe, ninsori la munte și în Oltenia, și predominant ploi în Banat și Crișana, unde izolat se va forma polei. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, iar la viteze mai mici pe litoral. Temperaturile minime se vor încadra între -19 și 0 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și cele mai ridicate în Crișana.

Vremea de mâine 17 ianuarie în țară

În vestul țării, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, însă în celelalte regiuni, vremea va fi deosebit de rece, cu ger dimineața și noaptea, iar în Moldova, local, și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea în estul și sud-estul țării, unde pe alocuri, trecător, vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și pe arii restrânse în sud-est, cu rafale în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig. Temperaturile maxime vor fi în general între -14 și 3 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul și estul Moldovei, iar cele minime se vor încadra între -18 și -4 grade. Pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depuneri de chiciură.

Vremea de mâine 17 ianuarie în București și în Cluj

Vremea va fi deosebit de rece, cu ger dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -10 grade.

În Cluj, vremea va fi variabilă, cu temperaturi maxime de -1 grad și minime de -13 grade. Șansele de precipitații sunt slabe, iar vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 17 ianuarie la munte

La munte, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi scăzute în special dimineața și seara. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona sudică a masivelor montane, ceea ce va accentua senzația de frig. Sunt posibile fulguieli trecătoare și depuneri de chiciură.

