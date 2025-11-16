Vremea de mâine 17 noiembrie. Temperaturile urcă până la 21°C, dar sudul rămâne sub cod de ceață
Vreme schimbătoare în următoarele ore, cu ceață, burniță și nebulozitate joasă în sudul și sud-estul țării, dar și local în centrul și estul României. Minimele vor coborî până la -2 grade, iar mâine, 17 noiembrie, maximele vor urca de la 6 grade în zonele cu ceață persistentă până la 21 de grade în sudul Banatului.
În cursul nopții, în zonele joase din sudul, sud-estul, dar și local în centrul și estul țării, se va menține nebulozitatea joasă, iar pe alocuri va apărea ceața, izolat însoțită de burniță. În restul regiunilor, cerul va avea înnorări temporare, însă doar pe suprafețe restrânse, iar în nord-vest sunt posibile ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor situa, în general, între -2 și 8 grade.
Vremea de mâine 17 noiembrie în ţară
În zonele joase din sudul, sud-estul și parțial în centrul țării, temperaturile diurne se vor menține apropiate de valorile climatologice specifice datei. În restul regiunilor, în special în vest și în zonele de deal și de munte, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În jumătatea de nord a țării, cerul va avea înnorări temporare, iar în Maramureș sunt așteptate ploi slabe, izolat și în Crișana, Transilvania și Moldova. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, însă nebulozitatea joasă se va menține, iar local va fi ceață, mai ales în prima parte a zilei și noaptea, în zonele joase din sudul, sud-estul și parțial centrul și estul teritoriului.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă a Carpaților Orientali și a Munților Apuseni, unde rafalele vor atinge 70…90 km/h. Trecător, vor fi intensificări și în Crișana, cu viteze de până la 40…45 km/h. Temperaturile maxime vor porni de la 6…8 grade în zonele cu ceață persistentă, în special în sudul Olteniei, Munteniei și depresiunile din estul Transilvaniei, și vor urca până la 21 de grade în sudul Banatului. Minimele se vor încadra, în general, între 0 și 11 grade.
Vremea de mâine 17 noiembrie în Bucureşti şi Cluj
În București, nebulozitatea joasă va persista pe aproape tot parcursul intervalului, iar dimineața și în a doua parte a nopții se va semnala ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă se va situa între 9 și 10 grade, în timp ce minima va coborî la 4…5 grade.
La Cluj, vremea va fi mult mai caldă decât în ziua precedentă, cu temperaturi ce vor urca până la 17 grade. Vor mai fi ploi și mâine, însă în cantități mai reduse față de astăzi.
Vremea de mâine 17 noiembrie la munte
La munte și în zonele de deal, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Vântul va sufla slab până la moderat, însă în zona montană înaltă a Carpaților Orientali și a Munților Apuseni se vor înregistra intensificări, cu rafale ce vor atinge 70…90 km/h. Trecător, vor fi intensificări ale vântului și în Crișana, unde vitezele pot ajunge la 40…45 km/h.
