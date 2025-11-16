Vremea de mâine 17 noiembrie. Temperaturile urcă până la 21°C, dar sudul rămâne sub cod de ceață

Vremea la noapte

Vremea de mâine 17 noiembrie în ţară

În zonele joase din sudul, sud-estul și parțial în centrul țării, temperaturile diurne se vor menține apropiate de valorile climatologice specifice datei. În restul regiunilor, în special în vest și în zonele de deal și de munte, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În jumătatea de nord a țării, cerul va avea înnorări temporare, iar în Maramureș sunt așteptate ploi slabe, izolat și în Crișana, Transilvania și Moldova. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, însă nebulozitatea joasă se va menține, iar local va fi ceață, mai ales în prima parte a zilei și noaptea, în zonele joase din sudul, sud-estul și parțial centrul și estul teritoriului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă a Carpaților Orientali și a Munților Apuseni, unde rafalele vor atinge 70…90 km/h. Trecător, vor fi intensificări și în Crișana, cu viteze de până la 40…45 km/h. Temperaturile maxime vor porni de la 6…8 grade în zonele cu ceață persistentă, în special în sudul Olteniei, Munteniei și depresiunile din estul Transilvaniei, și vor urca până la 21 de grade în sudul Banatului. Minimele se vor încadra, în general, între 0 și 11 grade.