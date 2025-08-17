Vremea de mâine 18 august. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate ploi

Vremea se răceşte în cea mai mare parte a ţării, iar în unele zone temperaturile vor scădea sub normalul perioadei. Iată prognoza meteo de mâine 18 august.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorãri, averse, descãrcãri electrice şi intensificãri de scurtã duratã ale vântului (rafale de 50...60 km/h) în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul şi centrul Moldovei, la munte şi pe alocuri în restul teritoriului. Aversele vor avea şi caracter torenţial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, local, cantitãţile de apã vor fi, în general, de 20...40 l/mp, iar în Maramureş, nordul Carpaţilor Orientali şi al Moldovei, de peste 50...60 l/mp. Izolat va cãdea grindinã de mici dimensiuni (1...2 cm). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 şi 21 de grade. Pe suprafeţe mici vor fi condiţii de ceaţã.

Vremea de mâine 18 august în ţară

Vremea se va rãci în cea mai mare parte a ţãrii, dar mai accentuat în centru şi în est unde valorile termice se vor situa, în general, sub normalul climatologic al datei. Vreme cãlduroasã va mai fi doar în sud şi în sud-est. Cerul va fi variabil, dar, îndeosebi dupã-amiaza şi în prima parte a nopţii, vor fi perioade cu înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi Munteniei şi izolat în restul teritoriului. Aversele vor avea şi caracter torenţial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitãţile de apã vor fi local de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp. În sud, pe arii restrânse, va cãdea grindinã de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm) şi vor fi vijelii. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu intensificãri, în special ziua, în regiunile vestice, sudice şi sud-estice (viteze la rafalã de 50...70 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 şi 33 de grade, iar cele minime între 8 şi 18 grade, mai ridicate pe litoral şi în deltã pânã spre 22 de grade. Dimineaţa şi noaptea, izolat, se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã creştere în toate regiunile, începând din nord.

Vremea de mâine 18 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorãri spre sfârşitul intervalului, când vor fi condiţii pentru averse şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 15...18 grade.

Valorile termice vor scãdea uşor, iar vremea fi cãlduroasã. Cerul va fi variabil, dar vor fi şi perioade cu înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximã va fi de 30...32 de grade, iar cea minimã de 15...17 grade. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã creştere.

În Cluj, vremea se mai răceşte, sunt aşteptate ploi. Maxima zilei va fi de 24 de grade.

Vremea de mâine 18 august la munte

Cerul va fi variabil, dar îndeosebi dupã-amiaza şi în prima parte a nopţii, vor fi perioade cu înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice în masivele sudice şi local în rest. Mai ales în Carpaţii Meridionali, aversele vor avea şi caracter torenţial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitãţile de apã vor fi local de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp. Pe arii restrânse, va cãdea grindinã de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm) şi vor fi vijelii. Valorile termice vor scãdea faţã de ziua precedentã.

Vremea de mâine 18 august pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasã şi caldã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecãtoare (rafale de 45...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 28 şi 31 de grade, iar cele minime între 20 şi 22 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 24 şi 26 de grade.

