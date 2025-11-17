Vremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 grade

Vremea se răceşte semnificativ în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scad în timpul zilei, iar noaptea ajung şi la cele negative. Iată prognoza meteo de mâine 18 noiembrie.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorãri şi ploi în Banat, Crişana, Maramureş, local în Oltenia şi Transilvania şi izolat în Moldova şi Muntenia. La altitudini mari la munte, îndeosebi în nordul Carpaţilor Orientali, trecãtor vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Pe arii restrânse vor fi cantitãţi de apã de 10...20 l/mp, iar la începutul intervalului în regiunile vestice şi nord-vestice vor fi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Banat, Crişana, Maramureş şi vestul Transilvaniei cu viteze de 50...60 km/h şi izolat de 70 km/h, dar local şi cu viteze mai mici şi în restul Transilvaniei, în Moldova şi Dobrogea. În zonele montane vor fi intensificãri ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 3 şi 13 grade.

Vremea de mâine 18 noiembrie în ţară

Vremea se va rãci accentuat, însã în sudul şi sud-estul ţãrii valorile termice se vor menţine peste cele specifice datei. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Moldova, local în Banat şi pe arii restrânse în rest. La munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã, iar noaptea local vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare şi în Transilvania şi Moldova. Pe alocuri în regiunile sudice vor fi cantitãţi de apã însemnate (20...30 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în regiunile estice şi pe alocuri în sud-vestul şi centrul teritoriului, cu viteze de 45...50 km/h, iar la altitudini mari la munte, în special în Carpaţii Orientali rafalele vor fi de 60...80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 21 de grade, cu cele mai mari valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 11 grade. Izolat noaptea se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 18 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu probabilitate de înnorãri şi ploi slabe spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 7...8 grade.

Cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua moderat cantitativ (20...25 l/mp), iar vântul va avea unele intensificãri cu viteze de 35...45 km/h. Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei, astfel cã temperatura maximã va fi de 14...15 grade, iar cea minimã de 4...5 grade.

Presiunea atmosferică va fi în creştere.

În Cluj, vremea se răceşte semnificativ. Temperaturile scad şi cu şase grade.

Vremea de mâine 18 noiembrie la munte

Vremea se va rãci accentuat. Cerul va fi mai mult noros, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare la altitudini mari, în special în Carpaţii Orientali, unde rafalele vor fi de 60...80 km/h.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰