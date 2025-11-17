Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scad şi cu 12 grade. Cod galben de vânt la munte

Cod galben de vant

Cod galben de vânt, rafale de peste 90-120 km/h

Totodată, în intervalul 17 noiembrie, ora 12 – 18 noiembrie, ora 06, intră în vigoare un cod galben de vânt. Fenomene vizate: intensificări ale vântului. Zone afectate: Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană

Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50...60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Vremea se răceşte treptat. Temperaturile scad dramatic

Administraţia Naţională de meteorologie a emis şi o estimare meteo pentru perioada 17 – 23 noiembrie 2025. Luni, 17 noiembrie, țara noastră se va afla în advecție de aer cald sub-tropical, în zona de avans a culoarului depresionar menționat mai sus la nivelul continentului european, astfel încât valorile termice diurne se vor situa cu mult peste mediile multianuale (se vor înregistra ușor peste 20 de grade în Banat și Crișana, în special în zona deluroasă, dar posibil și în sud-estul teritoriului); excepție vor face zone restrânse din sudul țării unde maximele vor fi mai modeste (în general sub 10 grade) ca urmare a persistenței nebulozității stratiforme. Pe de altă parte, ca urmare a scăderii presiunii atmosferice vântul se va intensifica treptat în toată zona montană unde mai ales la altitudini mari vor fi rafale de peste 80...100 km/h, temporar în regiunile vestice cu viteze de 50...70 km/h, dar pe areale mai mici și în centru și sud ( rafale de 40...50 km/h). Treptat ploile se vor extinde și vor cuprinde jumătatea de vest a teritoriului, iar în Banat și Crișana, după-amiaza și seara, pe alocuri vor fi descărcări electrice.

Marți și miercuri (18 și 19 noiembrie), ploile vor fi prezente îndeosebi în jumătatea de sud-est a țării și local vor fi moderate cantitativ (peste 20 l/mp), iar vremea se va răci la început în vest, centru și nord, apoi și în rest ( vor fi temperaturi maxime în general sub 10 grade), pe măsură ce vom fi traversați de un front atmosferic rece. În aceste condiții la munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, iar în noaptea de marți spre miercuri, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare vor fi și în Transilvania și Moldova. Vântul va mai avea intensificări temporare în regiunile estice, sud-vestice și în centru (viteze de 45...50 km/h), precum și la munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali (vor fi rafale de peste 80 km/h).

De la jumătatea săptămânii (din 20 noiembrie) odată cu reorientarea circulației aerului din sector sud-vestic, un nou aport de aer cald se va resimți, condiții în care temperaturile vor începe să crească dinspre regiunile sud-vestice, astfel că vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării. Intervale cu ploi, dar slabe cantitativ vor fi îndeosebi în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării.

