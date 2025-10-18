Vremea de mâine 19 octombrie. Aer rece peste România, maxime modeste și ninsori pe creste

România intră sub influența unui val de aer rece, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe în mai multe zone ale țării, iar la munte vor apărea și precipitații mixte.

La noapte, cerul va fi variabil în vestul și sud-vestul țării, iar în restul teritoriului vor fi înnorări temporare. Meteorologii anunță ploi slabe în cea mai mare parte a Dobrogei, local în Muntenia și Transilvania, pe arii restrânse în Moldova și Maramureș, iar la începutul nopții, posibil și în zona deluroasă a Banatului și Crișanei. La munte vor predomina ploile, însă la altitudini de peste 1.500 de metri acestea se vor transforma în ninsori. Vântul va avea intensificări în zona montană, mai ales la altitudini mari din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele pot depăși 70…80 km/h. Local și temporar, vor fi viteze de 35…45 km/h și în centrul, estul și extremitatea sud-vestică a țării. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între 1 și 10 grade Celsius. Spre dimineață, izolat, se va semnala ceață.

Vremea de mâine 19 octombrie în ţară

Vremea de mâine va fi mai rece decât normalul perioadei în aproape toate regiunile țării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei în centrul, estul și sud-estul teritoriului, unde pe arii izolate se vor semnala ploi slabe. În zona Carpaților Orientali și în estul Carpaților Meridionali vor fi precipitații slabe mixte, pe spații restrânse. Vântul va sufla cu intensificări în zona montană, mai ales în Carpații de Curbură, unde rafalele pot depăși 70…80 km/h. Local și temporar, se vor înregistra viteze de 40…50 km/h și în centrul, estul și extremitatea sud-vestică a țării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 7 și 17 grade Celsius, iar cele minime între -3 și 7 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor coborî până spre -7 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață.

Vremea de mâine 19 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Capitală, vremea va fi rece pentru această dată din calendar. Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros, iar noaptea va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade Celsius, iar cea minimă va coborî la 2–4 grade, mai scăzută în zona preorășenească, până spre 0 grade.

La Cluj, ziua de mâine va aduce temperaturi mai scăzute decât cele din ziua precedentă. Maxima nu va depăși 9 grade Celsius. Nu sunt așteptate ploi, însă vântul va fi mai puternic și va sufla cu rafale de până la 22 km/h.

Vremea de mâine 19 octombrie la munte

Vremea de mâine va fi rece la munte, cu intensificări ale vântului și precipitații slabe mixte în unele zone. În Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, pe arii restrânse se vor semnala precipitații slabe, sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare. Vântul va sufla puternic pe parcursul zilei, mai ales în Carpații de Curbură, unde rafalele vor depăși 70–80 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -3 și 7 grade Celsius, fiind mai scăzute în depresiunile din Carpații Orientali, unde pot coborî până spre -7 grade.

