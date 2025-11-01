Vremea de mâine 2 noiembrie. România se bucură de o zi caldă, cu soare și maxime de 24 de grade Celsius

România se bucură de o vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie. Temperaturile vor urca mâine până la 24 de grade în vestul țării, iar nopțile vor rămâne blânde, cu valori pozitive în majoritatea regiunilor.

La noapte, cerul va fi variabil, iar în a doua parte a intervalului se va forma nebulozitate joasă stratiformă și ceață, local în sudul, estul și centrul țării, iar izolat și în celelalte regiuni. În Moldova, Dobrogea și Bărăgan, vor fi, pe arii restrânse, condiții de burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 11 grade, mai scăzute în depresiunile din Carpații Orientali, unde se vor înregistra până la -2 grade, dar mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest, unde valorile vor ajunge până spre 14 grade.

Vremea de mâine 2 noiembrie în ţară

Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în zonele deluroase din Banat și Crișana. Minimele vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile din Carpații Orientali și până la 13 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Cerul va fi variabil, însă în sudul, estul și centrul țării, dimineața și noaptea, local se va semnala nebulozitate joasă și ceață, iar izolat vor fi condiții de burniță. În regiunile vestice și nord-vestice, la începutul intervalului, ceața va fi prezentă pe arii restrânse, iar în a doua parte a nopții sunt posibile ploi izolate. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Banat, Moldova și în zona montană înaltă.

Vremea de mâine 2 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Capitală, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată. Dimineața și noaptea se vor semnala nori joși și ceață, iar în restul intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va ajunge la 20…21 de grade, în timp ce minima se va situa între 6 și 8 grade.

La Cluj, condițiile meteo vor fi similare cu cele din ziua anterioară. Temperaturile maxime vor atinge 18 grade, semnificativ mai ridicate decât media normală pentru această perioadă. Meteorologii estimează o temperatură de 18,9°C, față de media multianuală de 12,5°C pentru data de 2 noiembrie.

Vremea de mâine 2 noiembrie la munte

Vremea rămâne plăcută şi la munte, cu cer parţial senin. Minimele vor coborî până la -2 grade în depresiunile din Carpații Orientali. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla cu ușoare intensificări în zona montană înaltă.

