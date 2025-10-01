Vremea de mâine 2 octombrie. Va fi frig în toată țara și sunt anunțate ploi. Minime și de 0 grade

Vremea va fi mult mai rece decât normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor situa între 8 şi 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 şi 8 grade. Iată prognoza de mâine 2 octombrie.

La noapte, vremea va fi rece, iar cerul va fi mai mult noros. Ploile se vor extinde treptat în Oltenia (unde cantitãţile de apã vor depãşi 10 l/mp) şi local în jumãtatea de vest a Munteniei, dar ploi slabe se vor semnala pe alocuri şi în Transilvania, nordul Moldovei şi cu totul izolat în restul teritoriului. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m în Carpaţii Orientali şi Meridionali vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri, local, în sud şi în sud-est (viteze la rafalã în general de 40...45 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade, cu cele mai scãzute valori în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceaţã.

Vremea de mâine 2 octombrie în țară

Vremea va fi predominant închisã şi mult mai rece decât în mod normal la începutul lunii octombrie. Ploile vor continua sã se extindã şi sã se intensifice, treptat, în regiunile sud-vestice şi sudice. În Oltenia se vor acumula cantitãţi de apã de 50...70 l/mp, în sudul Banatului şi vestul Munteniei de 25...35 l/mp şi local de 40...50 l/mp, iar în restul Munteniei şi în Dobrogea de peste 10...20 l/mp. În restul ţãrii, ploile vor fi în general slabe cantitativ şi se vor semnala local în Transilvania şi pe arii mai restrânse în Moldova şi Crişana. În zona montanã precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge, temporar viscolit în masivele sudice şi sud-estice şi se va depune strat de zãpadã de 10...20 cm, dar şi de 30...40 cm în grupele vestice ale Carpaţilor Meridionali. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri puternice şi susţinute în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi estul Olteniei, cu rafale în general de 50...60 km/h, iar seara şi noaptea local şi de 70...85 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 8 şi 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 şi 8 grade, mai ridicate pe litoral spre 12...13 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.

Vremea de mâine 2 octombrie în București și în Cluj

La noapte, vremea va fi rece. Cerul va fi mai mult noros şi trecãtor, îndeosebi spre dimineaţã, va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat (viteze la rafalã de pânã la 35...40 km/h). Temperatura minimã va fi de 6...7 grade.

Vremea va fi închisã, vântoasã şi deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitãţile de apã vor fi de 10...20 l/mp. Vântul va avea intensificãri, cu viteze la rafalã, ziua de pânã la 50...55 km/h, iar seara şi noaptea de pânã la 70...75 km/h. Temperatura maximã va fi de 10...11 grade, iar cea minimã de 4...6 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã pe timpul zilei, apoi noaptea va fi în scãdere.

În Cluj, vremea va fi în continuare rece, cu cerul mai mult noros. Sunt așteptate ploi. Maxima zilei va fi de 11 grade.

Vremea de mâine 2 octombrie la munte

Vremea va fi închisã şi mult mai rece decât în mod normal pentru aceastã perioadã. Vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge, temporar viscolit în masivele sudice şi sud-estice şi se va depune strat de zãpadã de 10...20 cm, dar şi de 30...40 cm în grupele vestice ale Carpaţilor Meridionali. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în zona montanã înaltã, mai ales în Carpaţii de Curburã, unde vor fi rafale în general de 65...75 km/h.

