Vremea de mâine 20 septembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 24 şi 30 de grade
Vremea va fi în continuare predominant frumoasă, valorile termice se vor situa peste mediile specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări ziua în estul şi sud-estul ţării. Iată prognoza meteo de mâine 20 septembrie.
La noapte, cerul va avea unele înnorãri în Moldova, Dobrogea, Muntenia şi parţial în Transilvania şi la munte şi va fi mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab pânã la moderat, pe spaţii mici cu uşoare intensificãri pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curburã. Temperaturile minime se vor situa între 8 şi 17 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 5...6 grade. În a doua parte a nopţii se va forma ceaţã, mai ales în Transilvania şi pe vãi.
Vremea de mâine 20 septembrie în ţară
Vremea va fi predominant frumoasã, iar procesul de încãlzire va continua, astfel cã în special valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, trecãtor cu înnorãri ziua în estul şi sud-estul ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 şi 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 şi 19 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 4 grade. Se va semnala ceaţã, pe arii restrânse în Transilvania şi izolat în rest. Presiunea atmosferică va fi în scãdere uşoarã.
Vremea de mâine 20 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a nopţii, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 10...13 grade, cu cele mai scãzute valori în zona periurbanã.
Vremea va fi frumoasã, iar procesul de încãlzire va continua, astfel cã valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara şi noaptea şi vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 28...29 de grade, iar cea minimã va fi de 11...14 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade.
Vremea de mâine 20 septembrie pe litoral
Valorile termice vor mai creşte, astfel cã vremea va deveni caldã. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în prima parte a intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 şi 26 de grade, iar cele minime între 16 şi 19 grade.
Temperatura apei mãrii va avea valori de 18... 19 grade.
Vremea de mâine 20 septembrie la munte
Vremea va fi predominant frumoasã, iar procesul de încãlzire va continua, astfel cã valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara şi noaptea iar vântul va sufla slab şi moderat. În a doua parte a nopţii, izolat pe vãi şi în depresiuni se va forma ceaţã.
