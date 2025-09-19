Vremea de mâine 20 septembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 24 şi 30 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 20 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a nopţii, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 10...13 grade, cu cele mai scãzute valori în zona periurbanã.

Vremea va fi frumoasã, iar procesul de încãlzire va continua, astfel cã valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara şi noaptea şi vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 28...29 de grade, iar cea minimã va fi de 11...14 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade.