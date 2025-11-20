Vremea de mâine 21 noiembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maxima zilei, între 7 şi 13 grade
Vremea se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele zilei se vor încadra între 7...8 grade în nordul Moldovei şi în jurul a 19 grade în Dobrogea şi sud-estul Munteniei. Iată prognoza meteo de mâine 21 noiembrie.
La noapte, cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua slab, local în sud-vest şi pe arii restrânse în vest, centru, nord şi nord-est. În zona montanã înaltã (la peste 2000 m altitudine), în Carpaţii Meridionali vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificãri în sudul Banatului, pe crestele montane şi în sudul Dobrogei, cu viteze în general de 40...45 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 0 şi 11 grade, cu valori uşor mai mari pe litoral. Local în regiunile extracarpatice va fi ceaţã, izolat posibil asociatã cu burniţã.
Vremea de mâine 21 noiembrie în ţară
Vremea va fi caldã pentru aceastã datã în cea mai mare parte a ţãrii, dar mai ales în vestul, centrul şi sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 7...8 grade în nordul Moldovei şi în jurul a 19 grade în Dobrogea şi sud-estul Munteniei, iar cele minime se vor situa în general între 3 şi 13 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, în cea mai mare parte a Olteniei, local în Moldova şi pe arii în general restrânse în Muntenia. Ploile vor fi şi sub formã de aversã, iar izolat în sudul ţãrii vor fi descãrcãri electrice. Îndeosebi în zona deluroasã a Olteniei precum şi în vestul Carpaţilor Meridionali, vor fi cantitãţi de apã de 20...30 l/mp şi izolat de peste 35 l/mp. Noaptea, pe crestele montane şi pe spaţii mici în zona subcarpaticã a Moldovei, trecãtor vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în zona montanã înaltã, în special a Carpaţilor Meridionali, unde vor fi rafale de 70...90 km/h, iar la viteze mai mici, în general de 50...60 km/h, ziua în sud-est şi pe alocuri în vest. Local dimineaţa şi pe arii restrânse noaptea în regiunile extracarpatice va fi ceaţã. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.
Vremea de mâine 21 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ceaţã asociatã cu burniţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 5...6 grade.
Valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadã a lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult noros şi trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 13...14 grade, iar cea minimã de 7...8 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţã.
Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte. Temperaturile maxime vor fi încadra între 11 şi 13 grade.
Vremea de mâine 21 noiembrie la munte
Valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentã şi se vor situa peste cele normale în ultima decadã a lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult noros şi pe arii extinse vor fi precipitaţii. Vor fi ploi, însã noaptea, cu precãdere pe crestele Carpaţilor Orientali şi Meridionali se vor semnala precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. În vestul Carpaţilor Meridionali pe arii restrânse cantitãţile de apã vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 35 l/mp. Vântul va avea intensificãri la altitudini mari, în special în masivele sudice, unde vor fi rafale de 70...90 km/h.
