Vremea de mâine 21 noiembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maxima zilei, între 7 şi 13 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 21 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ceaţã asociatã cu burniţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 5...6 grade.

Valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadã a lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult noros şi trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 13...14 grade, iar cea minimã de 7...8 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţã.

Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte. Temperaturile maxime vor fi încadra între 11 şi 13 grade.