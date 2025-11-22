Vremea de mâine 23 noiembrie. Se răceşte drastic în toată ţara. Minime, între -3 şi 5 grade

Vremea se răceşte drastic în toată ţara, temperaturile vor scădea sub nivelul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 3 şi 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -3 şi 5 grade. Iată prognoza meteo de mâine 23 noiembrie.

La noapte, cerul va avea înnorãri, iar aria precipitaţiilor va cuprinde aproape toatã ţara, mai puţin Dobrogea, unde acestea se vor semnala doar pe spaţii mici. Local în Câmpia de Vest, în Transilvania şi în nord-vestul Moldovei, vor fi precipitaţii şi sub formã de lapoviţã şi ninsoare, iar izolat vor fi depuneri de polei. La munte, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã, în special pe creste. Îndeosebi în Carpaţii Meridionali, în nordul Olteniei şi în nord-vestul Munteniei, cantitãţile de apã vor fi de 15...20 l/mp, iar izolat de peste 30 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe crestele montane (rafale peste 80...90 km/h), dar şi în sud-est, nord-vest şi centru (în general viteze de 45...50 km/h). Temperaturile minime se vor situa în general între 0 şi 12 grade, cu valori uşor mai mari pe litoral, pânã spre 14...15 grade.

Vremea de mâine 23 noiembrie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Valorile termice vor scãdea semnificativ faţã de intervalul anterior în sud, centru şi sud-est şi doar uşor în rest, astfel cã vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã în vestul şi în nordul ţãrii şi în general normalã din punct de vedere termic în rest. Cerul va avea înnorãri în toate regiunile, iar local şi temporar vor fi precipitaţii, în general slabe cantitativ, predominant sub formã de ninsoare la munte, mai ales lapoviţã şi ninsoare în vest, centru şi nord şi sub formã de ploaie în celelalte zone. Izolat vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe crestele montane, în special ale Carpaţilor Orientali, iar izolat şi trecãtor, în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 14 grade, mai scãzute în zona deluroasã din vest şi mai ridicate pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -3 şi 5 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în creştere în regiunile sudice şi uşor variabilã în restul ţãrii, la valori în jurul celei normale.

Vremea de mâine 23 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorãri, iar probabilitatea pentru ploaie slabã va fi ridicatã. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura minimã va fi de 7...8 grade. Vor fi condiţii de ceaţã.

Vremea se va rãci. Cerul va avea înnorãri şi trecãtor va ploua slab în prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 8...9 grade, iar cea minimã se va situa în jurul a 0 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere treptatã.

În Cluj, temperaturile scad la jumătate faţă de ziua precedentă. Posibilitate de ninsoare.

Vremea de mâine 23 noiembrie la munte

Cerul va avea înnorãri, iar local şi temporar vor fi precipitaţii, în general slabe cantitativ, predominant sub formã de ninsoare. Izolat vor fi condiţii de polei, mai ales în nordul Carpaţilor Orientali. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe creste, în special ale Carpaţilor Orientali. Valorile termice vor fi în scãdere faţã de intervalul anterior şi vor deveni apropiate de cele specifice datei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰