Vremea de mâine 24 noiembrie. Se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxime între 2 şi 12 grade
Vremea începe să se încălzeasă uşor în cea mai mare parte a ţării, însă se va situa în normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 2 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 şi 9 grade. Iată prognoza meteo de mâine 24 noiembrie.
La noapte, cerul va fi variabil în regiunile sud-vestice şi sudice şi mai mult noros în restul teritoriului. Trecãtor vor fi precipitaţii slabe, mai ales sub formã de lapoviţã şi nisoare, local la munte şi pe suprafeţe mai mici în Maramureş, Transilvania şi posibil în Crişana şi izolat, predominant ploaie în Moldova şi doar ploaie în Dobrogea, Muntenia şi Oltenia. Cu totul izolat vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri pe crestele montane, în special ale Carpaţilor Orientali şi pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între -4 şi 6 grade. Pe arii restrânse va fi ceaţã, cu precãdere în sud şi în vest.
Vremea de mâine 24 noiembrie în ţară
Vremea se va încãlzi uşor în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil în regiunile sudice şi temporar noros în rest. Mai ales noaptea, izolat, vor fi ploi slabe, cu o probabilitate mai mare în Banat şi Crişana, iar la munte precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu intensificãri spre searã şi noaptea, în zona montanã, în Banat, Crişana, Dobrogea (viteze la rafalã de peste 45...50 km/h, iar pe crestele montane de peste 70...80 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 2 grade în estul Transilvaniei şi 12 grade în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei şi Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 şi 9 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. Pe arii restrânse, dimineaţa şi noaptea, se va semnala ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere în regiunile vestice şi cvasi-staţionarã în restul ţãrii.
Vremea de mâine 24 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va avea înnorãri în prima parte a nopţii, dar condiţiile de ploaie vor fi reduse, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 1...2 grade, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã.
Vremea va fi în general frumoasã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 10...11 grade, iar cea minimã de 0...1 grad, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã. Spre dimineaţã vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionarã, la valori uşor mai mari decât cea consideratã normalã.
În Cluj, vremea continuă să fie rece, maxima zilei nu va urca mai mult de 3 grade.
Vremea de mâine 24 noiembrie la munte
Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi izolat precipitaţii mixte noaptea în masivele vestice. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu intensificãri spre searã şi noaptea (viteze la rafalã pe creste de peste 70...80 km/h). Valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentã.
