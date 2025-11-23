Vremea de mâine 24 noiembrie. Se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxime între 2 şi 12 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 24 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorãri în prima parte a nopţii, dar condiţiile de ploaie vor fi reduse, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 1...2 grade, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã.

Vremea va fi în general frumoasã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 10...11 grade, iar cea minimã de 0...1 grad, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã. Spre dimineaţã vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionarã, la valori uşor mai mari decât cea consideratã normalã.

În Cluj, vremea continuă să fie rece, maxima zilei nu va urca mai mult de 3 grade.