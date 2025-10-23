Vremea de mâine 24 octombrie. Se răceşte uşor faţă de ziua precedentă. Sunt aşteptate ploi

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 24 octombrie în ţară

Vremea se va rãci în vestul, centrul şi nordul ţãrii unde valorile termice se vor apropia de normele perioadei, iar în celelalte regiuni va fi în continuare mai cald decât în mod obişnuit. Vor fi înnorãri şi averse, la începutul zilei în Oltenia, Transilvania, Maramureş şi vestul Munteniei, iar mai ales dupã-amiaza în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea. În rest cerul va fi variabil, iar ploi slabe se vor semnala izolat. La altitudini montane mari vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Pe alocuri, îndeosebi în zonele de deal şi de munte se vor înregistra cantitãţi de apã de 15...25 l/mp şi izolat, în extremitatea de sud-est a teritoriului, vor fi posibile descãrcãri electrice.

Vântul va avea intensificãri pe parcursul zilei în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, vestul şi sudul Olteniei cu viteze de 50...70 km/h şi pe alocuri în restul zonelor cu viteze de 40...50 km/h; la munte vor fi rafale de 70...90 km/h, iar la altitudini mari (peste 1700 m) vor fi rafale de 90...120 km/h. Noaptea, vor mai fi intensificãri doar în zona Carpaţilor de Curburã şi Orientali. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 13 şi 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 11 grade, uşor mai scãzute în depresiuni. Va fi ceaţã pe areale restrânse dimineaţa îndeosebi în estul şi sud-estul teritoriului, iar spre sfârşitul intervalului mai ales în centru. Presiunea atmosferică va scãdea uşor în prima parte a intervalului în partea de est a ţãrii, apoi va creşte, iar în celelalte zone va fi în creştere pe tot parcursul intervalului.