Vremea de mâine 24 octombrie. Se răceşte uşor faţă de ziua precedentă. Sunt aşteptate ploi
Vremea se răceşte uşor în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ploi. Maximele se vor încadra în general între 13 şi 22 de grade.
La noapte, cerul va fi noros în jumãtatea de vest a ţãrii unde aria ploilor se va extinde treptat. Vor fi mai ales averse, iar în Banat şi Crişana posibil descãrcãri electrice. Pe arii restrânse, îndeosebi în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantitãţi de apã de 15...25 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã sau ceaţã în est şi sud-est. În Banat şi Crişana vântul va avea intensificãri temporare cu viteze de 50...70 km/h; în Carpaţii Occidentali şi în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali vor fi intensificãri ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...110 km/h. Temperaturile minime se vor situa în general între 5 şi 14 grade.
Vremea de mâine 24 octombrie în ţară
Vremea se va rãci în vestul, centrul şi nordul ţãrii unde valorile termice se vor apropia de normele perioadei, iar în celelalte regiuni va fi în continuare mai cald decât în mod obişnuit. Vor fi înnorãri şi averse, la începutul zilei în Oltenia, Transilvania, Maramureş şi vestul Munteniei, iar mai ales dupã-amiaza în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea. În rest cerul va fi variabil, iar ploi slabe se vor semnala izolat. La altitudini montane mari vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Pe alocuri, îndeosebi în zonele de deal şi de munte se vor înregistra cantitãţi de apã de 15...25 l/mp şi izolat, în extremitatea de sud-est a teritoriului, vor fi posibile descãrcãri electrice.
Vântul va avea intensificãri pe parcursul zilei în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, vestul şi sudul Olteniei cu viteze de 50...70 km/h şi pe alocuri în restul zonelor cu viteze de 40...50 km/h; la munte vor fi rafale de 70...90 km/h, iar la altitudini mari (peste 1700 m) vor fi rafale de 90...120 km/h. Noaptea, vor mai fi intensificãri doar în zona Carpaţilor de Curburã şi Orientali. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 13 şi 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 11 grade, uşor mai scãzute în depresiuni. Va fi ceaţã pe areale restrânse dimineaţa îndeosebi în estul şi sud-estul teritoriului, iar spre sfârşitul intervalului mai ales în centru. Presiunea atmosferică va scãdea uşor în prima parte a intervalului în partea de est a ţãrii, apoi va creşte, iar în celelalte zone va fi în creştere pe tot parcursul intervalului.
Vremea de mâine 24 octombrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineaţã va fi nebulozitate stratiformã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 8...10 grade.
Valorile termice se vor situa uşor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorãri temporare şi va ploua slab, cel mai probabil dupã-amiaza, când şi vântul va avea unele intensificãri (rafale în general de 35...45 km/h). Temperatura maximã va fi de 18...20 de grade, iar cea minimã de 7...8 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.
În Cluj, temperaturile mai scad un pic faţă de ziua precedentă, însă rămân ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros.
Vremea de mâine 24 octombrie la munte
Vremea se va rãci. Cerul va avea înnorãri temporare şi pe arii extinse vor fi averse, cu precãdere în prima parte a intervalului, iar pe alocuri se vor acumula cantitãţi de 15...25 l/mp. La altitudini mari vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va avea intensificãri cu viteze la rafalã de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi de 90...120 km/h.
