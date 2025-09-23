Vremea de mâine 24 septembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scad şi cu 10 grade
Vremea se mai răceşte faţă de ziua precedentă şi în cea mai mare parte temperaturile se vor apropia de cele normale. Maximele se vor încadra între 18 şi 32 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 24 septembrie.
La noapte, cerul va fi variabil în vestul, nordul şi parţial în centrul ţãrii şi mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2...4 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi pânã în jurul a 18 grade pe litoral şi în dealurile vestice. Se va forma ceaţã, pe alocuri în Moldova, Dobrogea şi Muntenia şi izolat în rest.
Vremea de mâine 24 septembrie în ţară
Valorile termice vor marca o scãdere semnificativã faţã de intervalul anterior şi se vor apropia de cele normale specifice datei în nord-estul ţãrii, în timp ce în celelalte zone nu vor avea variaţii semnificative, astfel cã vremea va fi în continuare mai caldã decât în mod obişnuit. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua în sudul teritoriului, iar în rest va avea înnorãri temporare. Va ploua, în general slab cantitativ, local în Moldova şi Carpaţii Orientali, iar mai ales noaptea pe arii restrânse şi în Banat, Crişana, Maramureş şi izolat în Transilvania. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri (rafale în general de 40...50 km/h) ziua în regiunile estice, iar noaptea în cele sudice şi sud-estice şi pe suprafeţe mici în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 18...20 de grade în nordul Moldovei şi 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 şi 17 grade, mai ridicate în sudul Banatului. Dimineaţa, pe arii restrânse mai ales în est şi sud-est, va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 24 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar spre dimineaţã vor fi condiţii de ceaţã în zona periurbanã. Temperatura minimã va fi de 10...13 grade.
Vremea se va menţine predominant frumoasã şi caldã. Cerul va fi mai mult senin ziua şi variabil noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, dar din orele serii temporar va avea intensificãri, cu viteze la rafalã de 40...45 km/h. Temperatura maximã va fi de 27...29 de grade, iar cea minimã de 13...14 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea va continua să fie frumoasă, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei se va încadra între 23-25 de grade.
Vremea de mâine 24 septembrie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasã şi caldã ziua, cu cerul variabil şi vântul slab şi moderat. Noaptea cerul se va înnora, iar vântul se va intensifica (rafale în general de 40 - 50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 23 şi 25 de grade, iar cele minime între 15 şi 17 grade. La începutul intervalului, vor fi condiţii de ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori de 19...20 de grade.
Vremea de mâine 24 septembrie la munte
Valorile termice vor marca o scãdere faţã de intervalul anterior mai ales în masivele estice. Cerul va fi temporar noros şi va ploua, în general slab cantitativ, local în Carpaţii Orientali, iar mai ales noaptea, izolat şi în restul zonei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri noaptea în Munţii Banatului. Dimineaţa, izolat pe vãi şi în depresiuni va fi ceaţã.
