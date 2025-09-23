Vremea de mâine 24 septembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scad şi cu 10 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 24 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar spre dimineaţã vor fi condiţii de ceaţã în zona periurbanã. Temperatura minimã va fi de 10...13 grade.

Vremea se va menţine predominant frumoasã şi caldã. Cerul va fi mai mult senin ziua şi variabil noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, dar din orele serii temporar va avea intensificãri, cu viteze la rafalã de 40...45 km/h. Temperatura maximã va fi de 27...29 de grade, iar cea minimã de 13...14 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea va continua să fie frumoasă, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei se va încadra între 23-25 de grade.