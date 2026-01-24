Prognoza meteo anunță cer mai mult noros, precipitații slabe în mai multe regiuni și temperaturi ușor peste normalul perioadei, în ceea ce priveşte următoarele ore şi ziua de mâine. Local se poate forma polei și ceață, iar vântul va avea intensificări, mai ales în zonele montane.

Vremea de mâine 25 ianuarie. Maxime de până la 15 grade, dar cu ploi în mai multe regiuni

La noapte, cerul va avea înnorări temporare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării norii vor persista. Pe arii restrânse sunt așteptate precipitații slabe: mixte la munte, în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar în Banat, Crișana, Oltenia și Dobrogea, acestea vor fi mai ales sub formă de ploaie. Izolat se va depune polei, cu o probabilitate mai mare la începutul intervalului în nord-est, iar spre final în regiunile nord-vestice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și la munte, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-60 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -7 și 6 grade. Ceața se va forma local în sudul, estul și centrul țării și izolat în celelalte regiuni.

Vremea de mâine 25 ianuarie în ţară

Temperaturile vor crește și se vor situa peste valorile normale pentru această dată, în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporare ziua în centrul și sudul teritoriului, iar în rest va fi mai mult noros. Temporar va ploua, în general slab cantitativ, în vest, nord-vest, centru și sud și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La munte sunt prognozate precipitații mixte, iar pe spații mici se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Banat, local în Crișana și izolat în rest, cu viteze de 50-70 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și Occidentali, rafalele vor depăși 80-100 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime între -3 și 8 grade. Ceața va fi prezentă local în sudul, estul și centrul țării și izolat în celelalte zone, pe alocuri asociată cu burniță.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 25 ianuarie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, valorile termice se vor situa peste cele normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei, iar noaptea va fi noros, cu ploi slabe spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 6 grade, iar minima se va încadra între 0 și 2 grade. Dimineața și în prima parte a nopții vor fi condiții de ceață.

La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă. Temperatura maximă va atinge 2 grade. Nu sunt prognozate precipitații.

Vremea de mâine 25 ianuarie la munte

Sunt prognozate precipitații mixte la munte, iar pe spații restrânse se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Banat, local în Crișana și izolat în celelalte zone, unde vitezele vor ajunge la 50-70 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și Occidentali, rafalele vor depăși 80-100 km/h.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰