Vremea de mâine 25 noiembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 17 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 25 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 0...1 grad, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã. Spre dimineaţã vor fi condiţii de ceaţã.

Vremea se va încãlzi şi va deveni mai caldã decât în mod normal la aceastã datã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimã va fi de 1...4 grade. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, se va forma ceaţã.

Presiunea atmosferică va scãdea.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zilei urcând la 8 grade.