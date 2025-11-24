Antena Meniu Search
Vremea de mâine 25 noiembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 17 grade

Vremea se încãlzeşte faţă de ziua precedentă, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 9 şi 17 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade şi 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 25 noiembrie. 

24.11.2025
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorãri în vestul, nordul şi parţial în centrul ţãrii. Izolat vor fi ploi slabe cu probabilitate mai mare în Banat şi Crişana. Vântul va avea intensificãri, începând din a doua parte a nopţii, în Banat şi în sudul Crişanei, cu viteze de 55...65 km/h, în Carpaţii Meridionali şi Occidentali, cu rafale de 70...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m se vor atinge 90...110 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 şi 9 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. Pe arii restrânse va fi ceaţã.

Vremea de mâine 25 noiembrie în ţară

Vremea se va încãlzi semnificativ şi va deveni mai caldã decât în mod normal pentru aceastã datã în toatã ţara. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi averse, mai ales seara şi noaptea, în Banat, Crişana, izolat în Oltenia şi în Maramureş. În Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, pe alocuri vor fi precipitaţii şi sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va avea intensificãri în Banat şi în sudul Crişanei, cu viteze de 55...65 km/h, dupã-amiaza şi pe litoral, de 50...55 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi Occidentali, rafalele vor fi de 70...80 km/h şi la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90...110 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 17 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 12 grade pe litoral. Pe alocuri, în special dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã, iar în Moldova, spre finalul intervalului se va asocia cu burniţã. Presiunea atmosferică va scãdea.

Vremea de mâine 25 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 0...1 grad, uşor mai scãzutã în zona preorãşeneascã. Spre dimineaţã vor fi condiţii de ceaţã.

Vremea se va încãlzi şi va deveni mai caldã decât în mod normal la aceastã datã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimã va fi de 1...4 grade. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, se va forma ceaţã.

Presiunea atmosferică va scãdea.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zilei urcând la 8 grade. 

Vremea de mâine 25 noiembrie la munte

Vremea se va încãlzi semnificativ şi va deveni mai caldã decât în mod normal pentru aceastã datã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi pe alocuri precipitaţii sub formã de ploaie, iar la altitudini mari lapoviţã şi ninsoare, în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali. Vântul va avea intensificãri în Carpaţii Meridionali şi Occidentali unde rafalele vor fi de 70...80 km/h şi la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90...110 km/h. 

