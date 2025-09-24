Vremea de mâine 25 septembrie. Se răceşte semnificativ în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 11 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 25 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin în prima parte a nopţii, apoi se va înnora. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în a doua parte a intervalului, când la rafalã se vor atinge viteze de pânã la 40...45 km/h. Temperatura minimã va fi de 13...14 grade.

Vremea se va rãci semnificativ. Vântul va avea intensificãri, mai ales ziua, când la rafalã se vor atinge viteze de pânã la 40...50 km/h. Cerul va prezenta înnorãri, iar noaptea vor fi condiţii de ploaie slabã. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimã va fi de 8...10 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

În Cluj, vremea se răceşte, maxima zilei nu va urca mai mult de 19 grade.