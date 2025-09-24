Vremea de mâine 25 septembrie. Se răceşte semnificativ în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 11 grade
Vremea se răceşte în cea mai mare parte a ţãrii, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade şi 25 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 25 septembrie.
La noapte, nebulozitatea va fi accentuatã, în prima parte a nopţii în sud-vestul, vestul, nordul şi nord-estul ţãrii, apoi şi în celelalte regiuni. Va ploua în jumãtatea de nord a Moldovei, în Carpaţii Orientali şi izolat în Banat, Crişana, Maramureş şi în restul zonei montane. În nordul Carpaţilor Orientali, la altitudini mari, va fi posibil sã ningã slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în a doua parte a intervalului în regunile sud-vestice, sudice şi sud-estice, unde la rafalã, local, se vor atinge viteze de pânã la 40...50 km/h şi pe suprafeţe mici, în judeţele Caraş-Severin, Buzãu, în jumãtatea de vest a judeţului Ialomiţa şi pe litoral, de pânã la 55...60 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 şi 17 grade, mai ridicate în sudul Banatului spre 20 de grade. Izolat se va semnala ceaţã.
Vremea de mâine 25 septembrie în ţară
Vremea se va rãci semnificativ în cea mai mare parte a ţãrii, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice datei în Moldova, în estul Transilvaniei, precum şi în nordul, centrul şi estul Munteniei, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul acestora. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în nordul Moldovei şi 25 de grade în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 16 grade, mai scãzute în estul Transilvaniei spre 0 grade. Cerul va fi mai mult noros. Temporar va ploua, mai ales sub formã de aversã, în Banat, Crişana, Maramureş, cea mai mare parte din Transilvania, jumãtatea de nord a Moldovei, local în Oltenia şi izolat în Muntenia. Pe suprafeţe mici vor fi posibile descãrcãri electrice şi cantitãţi de apã de peste 15...20 l/mp. La munte, la altitudini de peste 2000 m vor fi posibile şi precipitaţii slabe sub formã de ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat şi mai ales ziua, temporar vântul va avea intensificãri în jumãtatea de sud a ţãrii şi izolat în rest, cu viteze la rafalã în general de 40...50 km/h, iar în judeţele Caraş-Severin, Buzãu, Brãila, vestul judeţului Ialomiţa şi pe litoral, de 50...65 km/h. Izolat vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în creştere.
Vremea de mâine 25 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi senin în prima parte a nopţii, apoi se va înnora. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în a doua parte a intervalului, când la rafalã se vor atinge viteze de pânã la 40...45 km/h. Temperatura minimã va fi de 13...14 grade.
Vremea se va rãci semnificativ. Vântul va avea intensificãri, mai ales ziua, când la rafalã se vor atinge viteze de pânã la 40...50 km/h. Cerul va prezenta înnorãri, iar noaptea vor fi condiţii de ploaie slabã. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimã va fi de 8...10 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.
În Cluj, vremea se răceşte, maxima zilei nu va urca mai mult de 19 grade.
Vremea de mâine 25 septembrie pe litoral
Vremea se va rãci faţã de intervalul precedent. Cerul va fi temporar noros şi pe alocuri va ploua slab, şi sub formã de aversã. Vântul va sufla moderat cu intensificãri temporare, cu rafale de 50 - 65 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 20 de grade, iar cele minime între 12 şi 15 grade.
Temperatura apei mãrii va avea valori de 18...20 de grade.
Vremea de mâine 25 septembrie la munte
Vremea se va rãci semnificativ, îndeosebi în masivele estice. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, mai ales sub formã de aversã. Pe suprafeţe mici vor fi posibile descãrcãri electrice şi cantitãţi de apã de peste 15...20 l/mp. La altitudini de peste 2000 m vor fi posibile şi precipitaţii slabe sub formã de ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat şi mai ales ziua, temporar vântul va avea intensificãri în Munţii Banatului, cu rafale de 50...65 km/h şi pe arii restrânse în restul zonei, cu viteze la rafalã în general de 40...50 km/h.
