Vremea de mâine 26 ianuarie. Va fi mai cald decât în mod normal. Ploi în toată ţara şi maxime de 13 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 26 ianuarie în țară

Vremea va fi în general închisă, dar cu temperaturi peste mediile climatologice ale perioadei, în majoritatea zonelor. Temporar va ploua în toate regiunile, iar cantitățile de apă vor fi însemnate în sudul Banatului, nordul Olteniei și nordul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale de 30–50 km/h în sud-vest, sud-est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 3 și 13 grade, iar cele minime între 0 și 5 grade. Ceața va fi prezentă pe arii restrânse, mai ales dimineața și noaptea.

Vremea de mâine 26 ianuarie în București și în Cluj

În București, valorile termice vor fi semnificativ mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi noros, cu ploi moderate (10–20 l/mp), iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi de 10–12 grade, iar cea minimă de 3–4 grade.