Vremea de mâine 26 ianuarie. Va fi mai cald decât în mod normal. Ploi în toată ţara şi maxime de 13 grade

Vremea de mâine se anunță în general închisă în toată țara, cu ploi prezente în majoritatea regiunilor și temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. Sudul Banatului, nordul Olteniei și nordul Munteniei vor fi cele mai afectate de precipitații, în timp ce vântul va avea intensificări locale. Ceața va persista pe alocuri, mai ales dimineața și noaptea.

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 14:17
Cerul va fi mai mult noros, iar temporar va ploua slab, local în vestul și sud-vestul țării, pe arii restrânse în centru și izolat în rest. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe spații mici se va depune polei. Vântul va avea intensificări în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali, cu rafale de 50–70 km/h, iar pe creste, acestea vor depăși 90–100 km/h. În restul teritoriului, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în nord-vest și centru (în general 40–50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 9 grade. În regiunile extracarpatice se va semnala ceață, pe alocuri asociată cu burniță.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 26 ianuarie în țară

Vremea va fi în general închisă, dar cu temperaturi peste mediile climatologice ale perioadei, în majoritatea zonelor. Temporar va ploua în toate regiunile, iar cantitățile de apă vor fi însemnate în sudul Banatului, nordul Olteniei și nordul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale de 30–50 km/h în sud-vest, sud-est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 3 și 13 grade, iar cele minime între 0 și 5 grade. Ceața va fi prezentă pe arii restrânse, mai ales dimineața și noaptea.

Vremea de mâine 26 ianuarie în București și în Cluj

În București, valorile termice vor fi semnificativ mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi noros, cu ploi moderate (10–20 l/mp), iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi de 10–12 grade, iar cea minimă de 3–4 grade.

Vremea de mâine 26 ianuarie în Bucureşti

În Cluj-Napoca, se vor înregistra temperaturi maxime de până la 7 grade și minime de aproximativ 3 grade. Vântul va sufla slab, iar precipitațiile vor fi slabe, sub formă de ploaie.

Vremea de mâine 26 ianuarie la munte

La munte, vremea va rămâne în general închisă, cu precipitații mixte. Vor predomina ploile în zonele Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, unde acestea vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 20–35 l/mp și local pot depăși 40 l/mp. La altitudini de peste 1700 m se va depune un nou strat de zăpadă de 20–30 cm. Vântul va sufla cu putere, cu viteze de 70–90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

Vremea de mâine 26 ianuarie la munte

