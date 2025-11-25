Vremea de mâine 26 noiembrie. Se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxime şi de 20 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 26 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã şi ceaţã din a doua parte a nopţii. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 1...3 grade.

Vremea va continua sã se încãlzeascã uşor. Cerul, variabil în prima parte a zilei, se va înnora treptat, iar noaptea trecãtor vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 14...15 grade, iar cea minimã de 5...7 grade. Dimineaţa va fi nebulozitate joasã şi ceaţã. Presiunea atmosferică va avea valori scãzute în prima parte a zilei, apoi va fi în creştere uşoarã.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va fi de 11 grade.