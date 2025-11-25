Vremea de mâine 26 noiembrie. Se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxime şi de 20 de grade
Vremea continuă sã se încãlzeascã în cea mai mare parte a ţării, temperaturile fiind mai ridicate decât normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 20 de grade, iar cele minime se vor situa între -1 grad în vest şi 13 grade pe litoral. Iată prognoza meteo de mâine 26 noiembrie.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorãri şi ploi slabe pe arii restrânse în Banat şi Crişana. În Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, la altitudini mari, izolat vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în Banat şi în sudul Crişanei, cu viteze de 55...65 km/h şi pe litoral de 50...55 km/h. În Carpaţii Meridionali şi Occidentali, rafalele vor fi de 70...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90...110 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -5 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 12 grade pe litoral. Pe arii restrânse în estul şi sud-estul ţãrii va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã.
Vremea de mâine 26 noiembrie în ţară
Vremea va continua sã se încãlzeascã uşor în estul şi sud-estul ţãrii unde va fi mult mai cald decât în mod normal la aceastã datã, iar în restul teritoriului, îndeosebi în vest şi nord-vest, valorile termice diurne vor scãdea, local semnificativ, condiţii în care acestea se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei. Cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua, ziua local în jumãtatea de vest a teritoriului, iar noaptea în sud-vest, centru şi nord-est şi pe alocuri în rest. Pe crestele montane, în a doua parte a intervalului vor fi precipitaţii mixte. Pe arii restrânse în Oltenia şi în vestul Carpaţilor Meridionali se vor acumla cantitãţi de apã 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în prima parte a intervalului, local în regiunile estice şi nord-vestice, cu viteze la rafalã în general de 45...50 km/h, iar în zona montanã înaltã de peste 90 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 20 de grade, iar cele minime se vor situa între -1 grad în vest şi 13 grade pe litoral. Dimineaţa în est şi sud-est va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va avea valori coborâte la începutul zilei, apoi va fi în creştere treptatã, începând din vestul ţãrii.
Vremea de mâine 26 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã şi ceaţã din a doua parte a nopţii. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 1...3 grade.
Vremea va continua sã se încãlzeascã uşor. Cerul, variabil în prima parte a zilei, se va înnora treptat, iar noaptea trecãtor vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 14...15 grade, iar cea minimã de 5...7 grade. Dimineaţa va fi nebulozitate joasã şi ceaţã. Presiunea atmosferică va avea valori scãzute în prima parte a zilei, apoi va fi în creştere uşoarã.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va fi de 11 grade.
Vremea de mâine 26 noiembrie la munte
Cerul va fi temporar noros şi local va ploua. Pe creste, în a doua parte a intervalului, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri de peste 90 km/h în zona înaltã. Valorile termice vor fi în scãdere în masivele vestice, iar în rest se vor menţine comparabile cu cele din ziua precedentã.
