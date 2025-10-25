Vremea de mâine 26 octombrie. Temperaturile se vor apropia de normalul perioadei

Vremea continuă să se răcească uşor în cea mai mare parte a ţării, cerul va fi mai mult noros. Maximele zilei se vor încadra între 12 şi 18 grade, iar cele minime se vor încadra între 4 şi 13 grade.

La noapte, nebulozitatea se va extinde în majoritatea zonelor şi va ploua în Oltenia, Banat, Crişana şi Maramureş, local în Transilvania şi jumãtatea de vest a Munteniei, pe arii restrânse în Moldova şi izolat, posibil, în Dobrogea. Ploile vor avea şi caracter de aversã, iar pe spaţii mici cantitãţile de apã vor atinge 10...15 l/mp. La munte, la altitudini mari vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 şi 12 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, pânã spre -4 grade. Cu totul izolat va fi ceaţã.

Vremea de mâine 26 octombrie în ţară

Valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice, exceptând extremitatea de sud-est a teritoriului unde acestea se vor situa uşor peste cele normale. Cerul va fi mai mult noros. Temporar va ploua slab, mai ales în prima parte a zilei, local în Oltenia, Muntenia, Transilvania, Moldova şi Dobrogea şi izolat în rest, iar spre searã şi noaptea din nou ploile vor fi în extindere dinspre vest-sud-vest şi vor cuprinde cea mai mare parte a ţãrii. Ploile vor fi şi sub formã de aversã şi izolat cantitãţile de apã vor depãşi 10...15 l/mp. La altitudini mari, la munte, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua pe crestele montane, în Dobrogea şi Moldova, iar noaptea în Banat şi Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 12 şi 18 grade, iar cele minime se vor încadra între 4 şi 13 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere (câmp ciclonic).

Vremea de mâine 26 octombrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorãri mai accentuate în a doua parte a nopţii, iar spre sfârşitul intervalului este posibil sã plouã slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 6...8 grade.

Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua slab, în prima parte a zilei şi noaptea. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 15...17 grade, iar cea minimã de 8...10 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere (câmp ciclonic).

În Cluj, vremea se mai răceşte, iar temperaturile scad cu 13 grade. Cerul va fi mai mult noros şi sunt aşteptate ploi.

Vremea de mâine 26 octombrie la munte

Cerul va fi mai mult noros, iar temporar va ploua slab în cea mai mare parte a zonei montane. Ploile vor fi şi sub formã de aversã şi izolat cantitãţile de apã vor depãşi 10...15 l/mp. La altitudini mari vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua pe creste. Valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice.

