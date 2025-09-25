Vremea de mâine 26 septembrie. Se răceşte semnificativ în cea mai mare parte a ţării. Maxime de 12 şi 23 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 26 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros, iar vântul va avea intensificãri temporare, cu viteze de 40...45 km/h. Temperatura minimã va fi de 8...10 grade.

Vremea va fi rece pentru aceastã datã. Cerul va fi mai mult noros. Vântul va avea unele intensificãri ziua, cu viteze de pânã la 45...50 km/h, iar noaptea va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 18...19 grade, iar cea minimã de 6...9 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se răceşte, cerul va fi mai mult noros, temperaturile maxime nu vor urca mai mult de 16 grade.