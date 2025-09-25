Vremea de mâine 26 septembrie. Se răceşte semnificativ în cea mai mare parte a ţării. Maxime de 12 şi 23 grade
Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã, exceptând vestul ţãrii unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil în regiunile estice şi mai mult noros în rest
La noapte, cerul va fi variabil în est şi sud-est şi mai mult noros în rest. Va ploua slab, local în zona montanã, în Maramureş şi Transilvania, pe arii restrânse în Crişana şi izolat în Banat, Oltenia şi Muntenia. La altitudini de peste 2000 m vor fi posibile precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în jumãtatea de sud a ţãrii şi izolat în rest, cu viteze în general de 40...50 km/h. În judeţul Caraş-Severin vântul va avea intensificãri cu viteze de 55...65 km/h, iar în zona montanã aferentã de 80...100 km/h, iar intensificãri de vânt vor fi şi pe litoral, cu rafale ce vor atinge 50...65 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -1 grad în estul Transilvaniei şi 16 grade în sudul Banatului. Izolat se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 26 septembrie în ţară
Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã, exceptând vestul ţãrii unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil în regiunile estice şi mai mult noros în rest. Pe arii restrânse va ploua slab în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia şi posibil în Muntenia, iar în zona montanã înaltã trecãtor va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri mai ales ziua în jumãtatea de sud a ţãrii şi izolat în rest, cu viteze în general de 40...50 km/h. În judeţul Caraş-Severin vântul va avea intensificãri cu viteze de 55...65 km/h, iar în zona montanã aferentã de 80...100 km/h, iar intensificãri de vânt vor fi şi pe litoral, cu rafale ce vor atinge 50...65 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 12 şi 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 14 grade, cu valori mai mici în depresiunile Carpaţilor Orientali, unde pe alocuri se va produce brumã. Dimineaţa şi noaptea, izolat va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 26 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi noros, iar vântul va avea intensificãri temporare, cu viteze de 40...45 km/h. Temperatura minimã va fi de 8...10 grade.
Vremea va fi rece pentru aceastã datã. Cerul va fi mai mult noros. Vântul va avea unele intensificãri ziua, cu viteze de pânã la 45...50 km/h, iar noaptea va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 18...19 grade, iar cea minimã de 6...9 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea se răceşte, cerul va fi mai mult noros, temperaturile maxime nu vor urca mai mult de 16 grade.
Vremea de mâine 26 septembrie la munte
Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã. Cerul va fi mai mult noros şi pe arii restrânse va ploua slab, iar la altitudini mari trecãtor va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Munţii Banatului şi în vestul Carpaţilor Meridionali (rafale de peste 80...100 km/h).
