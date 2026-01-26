Vremea de mâine se anunţă în general închisă în toată ţara, însă temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Sunt prognozate ploi temporare în toate regiunile, mai abundente în sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări locale. La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini mari se va depune strat nou de zăpadă. Dimineaţa şi noaptea, ceaţa va persista local, în special în zonele joase.

- Vremea de mâine 27 ianuarie. Maxime de până la 12 grade, dar cu vreme închisă şi ploi în mai multe regiuni

La noapte, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, în general slab cantitativ, local în vestul și sud-vestul țării, pe arii restrânse în centru și izolat în rest. În Carpații Meridionali și izolat în Carpații Occidentali, în special la altitudini de peste 1.800 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe spații mici se va depune polei. Vântul va avea intensificări în Banat, în sudul Crișanei și în Carpații Meridionali, iar pe creste rafalele vor depăși 90...100 km/h; în restul teritoriului va sufla slab și moderat, pe alocuri cu intensificări în nord-vest și centru (în general 40...50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 9 grade.În regiunile extracarpatice va fi ceață, pe alocuri asociată cu burniță.

Vremea de mâine 27 ianuarie în ţară

Vremea va fi în general închisă, dar cu valori termice peste mediile climatologice specifice perioadei în majoritatea zonelor. Temporar va ploua în toate regiunile, iar în sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei cantitățile vor fi însemnate. Vântul va sufla slab și moderat în restul teritoriului, cu intensificări locale (30...50 km/h) în sud-vest, sud-est și centru. Temperaturile maxime vor fi în general între 3 și 13 grade, iar cele minime între 0 și 5 grade. Izolat va fi ceaţă, îndeosebi dimineața și noaptea.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 27 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, valorile termice vor crește și se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va sufla moderat, cu viteze de 35...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă de 3...4 grade.

În Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor atinge 5 grade, iar cele minime vor coborî până la -1 grad. Este în vigoare un cod galben de ploaie până la ora 10:00, iar în restul zilei există șanse medii de precipitații. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 27 ianuarie la munte

La munte sunt aşteptate precipitaţii mixte, în cantități însemnate în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, unde vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp. La altitudini în general de peste 1700 m se va depune un strat de zăpadă de 20...30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰