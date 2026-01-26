Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 27 ianuarie. Maxime de până la 12 grade, dar cu vreme închisă şi ploi în mai multe regiuni

Vremea de mâine se anunţă în general închisă în toată ţara, însă temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Sunt prognozate ploi temporare în toate regiunile, mai abundente în sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări locale. La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini mari se va depune strat nou de zăpadă. Dimineaţa şi noaptea, ceaţa va persista local, în special în zonele joase.

de Redactia Observator

la 26.01.2026 , 17:10
Vremea de mâine 27 ianuarie. Maxime de până la 12 grade, dar cu vreme închisă şi ploi în mai multe regiuni - Vremea de mâine 27 ianuarie. Maxime de până la 12 grade, dar cu vreme închisă şi ploi în mai multe regiuni Galerie (3)

La noapte, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, în general slab cantitativ, local în vestul și sud-vestul țării, pe arii restrânse în centru și izolat în rest. În Carpații Meridionali și izolat în Carpații Occidentali, în special la altitudini de peste 1.800 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe spații mici se va depune polei. Vântul va avea intensificări în Banat, în sudul Crișanei și în Carpații Meridionali, iar pe creste rafalele vor depăși 90...100 km/h; în restul teritoriului va sufla slab și moderat, pe alocuri cu intensificări în nord-vest și centru (în general 40...50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 9 grade.În regiunile extracarpatice va fi ceață, pe alocuri asociată cu burniță.

Vremea de mâine 27 ianuarie în ţară

Vremea va fi în general închisă, dar cu valori termice peste mediile climatologice specifice perioadei în majoritatea zonelor. Temporar va ploua în toate regiunile, iar în sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei cantitățile vor fi însemnate. Vântul va sufla slab și moderat în restul teritoriului, cu intensificări locale (30...50 km/h) în sud-vest, sud-est și centru. Temperaturile maxime vor fi în general între 3 și 13 grade, iar cele minime între 0 și 5 grade. Izolat va fi ceaţă, îndeosebi dimineața și noaptea.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 27 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, valorile termice vor crește și se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va sufla moderat, cu viteze de 35...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă de 3...4 grade.

În Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor atinge 5 grade, iar cele minime vor coborî până la -1 grad. Este în vigoare un cod galben de ploaie până la ora 10:00, iar în restul zilei există șanse medii de precipitații. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 27 ianuarie la munte

La munte sunt aşteptate precipitaţii mixte, în cantități însemnate în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, unde vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp. La altitudini în general de peste 1700 m se va depune un strat de zăpadă de 20...30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Comentarii


Întrebarea zilei
Luaţi suplimente pentru imunitate?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 27 ianuarie. Maxime de până la 12 grade, dar cu vreme închisă şi ploi în mai multe regiuni