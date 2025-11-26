Vremea de mâine 27 noiembrie. Se răceşte în toată ţara. Temperaturile scad drastic faţă de ziua precedentă

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros, iar spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii sã plouã slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 5...7 grade.

Vremea se va rãci faţã de ziua precedentã. Cerul va fi noros şi va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri noaptea, cu viteze de pânã la 45 km/h. Temperatura maximã va fi de 10...12 grade, iar cea minimã va fi de 4...5 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere treptatã.

În Cluj, vremea se răceşte, temperaturile vor scădea şi se vor situa între 2 şi 4 grade. Posibilă ninsoare.