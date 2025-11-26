Vremea de mâine 27 noiembrie. Se răceşte în toată ţara. Temperaturile scad drastic faţă de ziua precedentă
Vremea se răceşte în cea mai mare parte a ţării, seara şi noaptea vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Maximele zilei se vor încadra între 3 şi 15 grade. Iată prognoza meteo de mâine 27 noiembrie.
La noapte, cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua în Oltenia, local în Transilvania şi pe alocuri în Muntenia, Moldova şi în sudul Banatului. Vor fi şi averse, iar în sud-vest se vor acumula izolat 15...20 l/mp. La munte vor fi precipitaţii sub formã de ploaie, dar la altitudini mari - lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe litoral. Temperaturile minime se vor situa în general între 0 şi 12 grade. Se va forma ceaţã, cu precãdere în estul şi sud-estul teritoriului.
Vremea de mâine 27 noiembrie în ţară
Vremea se va rãci în cea mai mare parte a ţãrii, dar mai accentuat faţã de intervalul anterior în sud-vest, centru şi nord-est; excepţie va face Dobrogea, unde nu vor fi variaţii semnificative, astfel încât regimul termic se va situa cu mult peste cel climatologic specific datei. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua în sudul, estul şi centrul teritoriului şi pe arii restrânse în rest. Cu precãdere seara şi noaptea vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare în jumãtatea de nord a Carpaţilor Orientali, precum şi la altitudini mai mari în restul zonelor montane (în general peste 1400 m), iar trecãtor şi în nordul Moldovei. Izolat va fi polei. În Carpaţii Meridionali şi de Curburã, precum şi în nordul Olteniei şi al Munteniei, se vor acumula cantitãţi de apã de 20...25 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în regiunile sud-estice (viteze de 45...60 km/h), precum şi pe crestele montane (rafale de 70...80 km/h). Temperaturile maxime vor avea valori de la 3...4 grade în vest, nord şi centru pânã spre 19...20 de grade în sud-est, iar cele minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între -1 şi 10 grade. Dimineaţa şi noaptea pe areale mici va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în creştere treptatã, dar semnificativã, îndeosebi în vestul şi în nord-estul ţãrii.
Vremea de mâine 27 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi noros, iar spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii sã plouã slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 5...7 grade.
Vremea se va rãci faţã de ziua precedentã. Cerul va fi noros şi va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri noaptea, cu viteze de pânã la 45 km/h. Temperatura maximã va fi de 10...12 grade, iar cea minimã va fi de 4...5 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere treptatã.
În Cluj, vremea se răceşte, temperaturile vor scădea şi se vor situa între 2 şi 4 grade. Posibilă ninsoare.
Vremea de mâine 27 noiembrie la munte
Vremea se va rãci. Cerul va fi mai mult noros şi pe arii extinse va ploua, iar la altitudini mari, treptat vor predomina precipitaţiile sub formã de ninsoare. În Carpaţii Meridionali şi de Curburã se vor acumula cantitãţi de apã de 20...25 l/mp şi pe alocuri de peste 40 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat.
