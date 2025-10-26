Vremea de mâine 27 octombrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Temperaturile apropiate de normalul perioadei

Vremea se mai răceşte, dar se va apropia de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra în marea lor majoritate între 10 şi 17 grade; minimele termice vor fi cuprinse între -1 şi 10 grade.

La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar aria ploilor va fi în extindere dinspre vest-sud-vest şi va cuprinde cea mai mare parte a ţãrii; excepţie vor face Maramureşul, jumãtatea de nord a Crişanei şi extremitatea de nord a Moldovei, unde va ploua doar izolat. Ploile vor fi şi sub formã de aversã şi pe alocuri cantitãţile de apã vor putea depãşi uşor 10 l/mp. La altitudini mari, la munte, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare şi pe arii restrânse intensificãri în Banat şi Oltenia, precum şi pe crestele montane (în general 50...60 km/h). Temperaturile minime se vor încadra între 4 şi 13 grade. Izolat va fi ceaţã.

Vremea de mâine 27 octombrie în ţară

Valorile termice diurne se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei, doar în estul Transilvaniei vor fi uşor mai scãzute. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorãri şi ploi slabe în primele ore în Dobrogea, local în Muntenia şi pe arii restrânse în sudul şi estul Olteniei şi al Transilvaniei, precum şi în jumãtatea sudicã a Moldovei. Spre searã şi noaptea nebulozitatea se va extinde dinspre vest şi va cuprinde treptat toate regiunile; va ploua în Banat, Crişana, Maramureş, local în Transilvania şi pe arii restrânse în Oltenia, Moldova şi posibil în Muntenia. La munte, cu precãdere în a doua parte a intervalului, la altitudini în special de peste 1400 m vor fi ninsori şi lapoviţã. Vântul va sufla slab şi moderat, local şi temporar cu intensificãri ziua cu precãdere în nord-vestul, centrul, sudul teritoriului şi la munte (viteze în general de 40...50 km/h), iar din orele serii se va intensifica pe crestele montane, (rafale de peste 70...90 km/h, îndeosebi în nordul Carpaţilor Orientali). Temperaturile maxime se vor încadra în marea lor majoritate între 10 şi 17 grade; minimele termice vor fi cuprinse între -1 şi 10 grade, cu cele mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineaţa şi noaptea pe suprafeţe mici va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va avea în continuare valori coborâte (câmp ciclonic).

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 27 octombrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros şi temporar, cu o probabilitate mai mare în a doua parte a nopţii, va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 6...9 grade. La începutul intervalului vor fi condiţii de ceaţã.

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru aceastã datã. Cerul va avea înnorãri în prima jumãtate a zilei când trecãtor va ploua slab, apoi va deveni variabil, dar pe parcursul nopţii se va înnora din nou. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua (rafale de 35...40 km/h). Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimã va fi de 3...5 grade.

Presiunea atmosferică se va menţine la valori coborâte (câmp ciclonic).

În Cluj, vremea continuă să se răcească. Cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 12 grade.

Vremea de mâine 27 octombrie la munte

Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorãri şi ploi slabe pe arii restrânse. Spre searã şi noaptea nebulozitatea se va extinde dinspre vest şi va cuprinde treptat toatã ţara şi local va ploua, iar la altitudini în special de peste 1400 m vor fi ninsori şi lapoviţã. Vântul va sufla slab şi moderat, local şi temporar cu intensificãri ziua cu viteze în general de 40...50 km/h, iar din orele serii îndeosebi în nordul Carpaţilor Orientali vor fi rafale de peste 70...90 km/h. Valorile de temperaturã vor fi în scãdere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă place cum arată Catedrala Naţională? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰