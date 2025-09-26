Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 27 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maximele, între 14 şi 22 de grade

Vremea continuă să fie rece pentru această perioadă în sudul, estul şi centrul ţãrii. Valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei. Maximele zilei se vor situa între 14 şi 22 de grade. 

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 15:52
Vremea de mâine 27 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maximele, între 14 şi 22 de grade Harta temperaturi România Galerie (4)

La noapte, cerul va fi variabil în regiunile estice şi în extremitatea nordicã a ţãrii şi va fi mai mult noros în rest. Izolat va ploua slab în Banat, Crişana, Transilvania, Oltenia şi posibil în Muntenia şi sudul Dobrogei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în judeţul Caraş-Severin cu viteze de 55...70 km/h, iar în zona montanã aferentã de 80...90 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 şi 14 grade. Izolat în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei se va depune brumã.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 septembrie în ţară

Articolul continuă după reclamă

În sudul, estul şi centrul ţãrii valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei, iar în rest vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi cu totul izolat ploi slabe în jumãtatea sud-vesticã a ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în temporare ziua în judeţul Caraş-Severin cu rafale de 55...70 km/h, iar în zona montanã aferentã de 80...90 km/h, însã cu viteze mai mici local şi în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 12 grade, mai coborâte în depresiuni. Noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţã, iar izolat în depresiuni se va depune brumã. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã scãdere.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 8...10 grade. Maine, 24 ore (Sambata) 27.09.2025 ora 09:00 - 28.09.2025 ora 09:00 Vremea se va menţine rece pentru aceastã datã. Cerul va avea înnorãri temporare, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 20...21 de grade, iar cea minimã de 5...8 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea se încălzeşte uşor, cerul va fi mai mult noros, iar maxima zilei va fi de 17 grade. 

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 septembrie la munte

Valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi izolat ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare ziua în Munţii Banatului (viteze de 80...90 km/h).

Harta temperaturi România

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 27 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maximele, între 14 şi 22 de grade