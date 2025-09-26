Vremea de mâine 27 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maximele, între 14 şi 22 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 8...10 grade. Maine, 24 ore (Sambata) 27.09.2025 ora 09:00 - 28.09.2025 ora 09:00 Vremea se va menţine rece pentru aceastã datã. Cerul va avea înnorãri temporare, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 20...21 de grade, iar cea minimã de 5...8 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea se încălzeşte uşor, cerul va fi mai mult noros, iar maxima zilei va fi de 17 grade.