Vremea de mâine 27 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maximele, între 14 şi 22 de grade
Vremea continuă să fie rece pentru această perioadă în sudul, estul şi centrul ţãrii. Valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei. Maximele zilei se vor situa între 14 şi 22 de grade.
La noapte, cerul va fi variabil în regiunile estice şi în extremitatea nordicã a ţãrii şi va fi mai mult noros în rest. Izolat va ploua slab în Banat, Crişana, Transilvania, Oltenia şi posibil în Muntenia şi sudul Dobrogei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în judeţul Caraş-Severin cu viteze de 55...70 km/h, iar în zona montanã aferentã de 80...90 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 şi 14 grade. Izolat în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei se va depune brumã.
Vremea de mâine 27 septembrie în ţară
În sudul, estul şi centrul ţãrii valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei, iar în rest vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi cu totul izolat ploi slabe în jumãtatea sud-vesticã a ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în temporare ziua în judeţul Caraş-Severin cu rafale de 55...70 km/h, iar în zona montanã aferentã de 80...90 km/h, însã cu viteze mai mici local şi în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 12 grade, mai coborâte în depresiuni. Noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţã, iar izolat în depresiuni se va depune brumã. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã scãdere.
Vremea de mâine 27 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 8...10 grade. Maine, 24 ore (Sambata) 27.09.2025 ora 09:00 - 28.09.2025 ora 09:00 Vremea se va menţine rece pentru aceastã datã. Cerul va avea înnorãri temporare, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 20...21 de grade, iar cea minimã de 5...8 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
În Cluj, vremea se încălzeşte uşor, cerul va fi mai mult noros, iar maxima zilei va fi de 17 grade.
Vremea de mâine 27 septembrie la munte
Valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi izolat ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare ziua în Munţii Banatului (viteze de 80...90 km/h).
