Vremea de mâine 28 noiembrie. Ploi abundente în sud şi lapoviţă la munte. Maxime între 4 şi 13 grade

Vremea de mâine 28 noiembrie în Bucureşti

La Cluj, valorile termice vor fi uşor mai ridicate faţă de ziua precedentă, cu o maximă de aproximativ 5 grade. Va ploua şi mâine, însă cantităţile de apă vor fi mai reduse decât cele înregistrate astăzi.

Vremea de mâine 28 noiembrie la munte

La altitudini mari, în special în Carpaţii Meridionali, vremea va rămâne instabilă. Sunt aşteptate precipitaţii mixte - ploaie, lapoviţă şi ninsoare - iar pe alocuri se vor crea condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, însă pe creste va avea intensificări semnificative, cu rafale de 70…80 km/h, accentuând senzaţia de frig şi reducând vizibilitatea în zonele expuse.