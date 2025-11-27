Vremea de mâine 28 noiembrie. Ploi abundente în sud şi lapoviţă la munte. Maxime între 4 şi 13 grade
România se pregăteşte pentru o perioadă marcată de vreme închisă, ploi abundente în sudul ţării, lapoviţă şi ninsoare la munte şi vânt cu rafale puternice în mai multe regiuni. Temperaturile vor continua să scadă, iar în zonele montane şi de deal sunt posibile cantităţi mari de precipitaţii şi chiar polei.
Noaptea aduce vreme închisă în toată ţara, cu cer acoperit şi ploi în majoritatea regiunilor. Excepție fac zonele Crișana, Maramureș și Dobrogea, unde precipitațiile vor fi mai slabe și izolate. În nordul Moldovei, dar şi în jumătatea de nord a Carpaților Orientali și pe crestele Carpaților Meridionali, ploile vor fi înlocuite trecător de lapoviță și ninsoare. Izolat, sunt posibile depuneri de polei, în special în zonele unde temperaturile vor coborî sub limita de îngheț. În zona montană a Carpaților Meridionali și de Curbură, meteorologii anunță acumulări de apă de 15…20 l/mp, iar pe spații restrânse sunt posibile chiar 30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă cu intensificări temporare în sudul Moldovei, nord-estul și centrul Munteniei, unde rafalele vor atinge 45…50 km/h. Pe crestele munților, rafalele pot ajunge la 70…80 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între 0 și 10 grade, cele mai mici valori se vor înregistra în nord și nord-vest, iar cele mai ridicate pe litoral. Pe areale mici va fi ceață.
Vremea de mâine 28 noiembrie în ţară
Vremea se răceşte uşor în sud-estul ţării, însă în celelalte regiuni valorile termice nu vor avea variaţii importante şi se vor menţine în limite normale pentru finalul lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult acoperit pe parcursul zilei.mÎn jumătatea de sud a ţării, ploiile vor fi frecvente, cu acumulări de 10…15 l/mp. În zonele de deal şi de munte din Oltenia şi Muntenia, cantităţile pot ajunge la 20…25 l/mp, iar izolat chiar la 30…40 l/mp. În restul regiunilor, ploile vor fi slabe şi răzleţe. În zona montană înaltă, în special în Carpaţii Meridionali, sunt aşteptate precipitaţii mixte şi condiţii de polei, pe fondul temperaturilor scăzute de la altitudine. Vântul va sufla slab şi moderat, dar va avea intensificări locale în sud şi sud-est, unde rafalele pot atinge 45…50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor urca la 70…80 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 4 şi 13 grade, iar minimele nopţii se vor situa între 1 şi 11 grade. Pe spaţii mici, se poate forma ceaţă.
Vremea de mâine 28 noiembrie în Bucureşti şi Cluj
În Capitală, vremea va rămâne închisă. Cerul va fi noros pe tot parcursul zilei, iar ploile vor fi prezente temporar. Vântul va sufla moderat, cu intensificări ce vor atinge 45…50 km/h la rafală. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar minima nopţii va coborî la 5…6 grade.
La Cluj, valorile termice vor fi uşor mai ridicate faţă de ziua precedentă, cu o maximă de aproximativ 5 grade. Va ploua şi mâine, însă cantităţile de apă vor fi mai reduse decât cele înregistrate astăzi.
Vremea de mâine 28 noiembrie la munte
La altitudini mari, în special în Carpaţii Meridionali, vremea va rămâne instabilă. Sunt aşteptate precipitaţii mixte - ploaie, lapoviţă şi ninsoare - iar pe alocuri se vor crea condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, însă pe creste va avea intensificări semnificative, cu rafale de 70…80 km/h, accentuând senzaţia de frig şi reducând vizibilitatea în zonele expuse.
