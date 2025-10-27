Vremea se schimbă la început de săptămână. Norii se vor extinde dinspre vestul ţării, aducând ploi în Maramureş, Banat, Crişana şi local în Transilvania, Oltenia şi Muntenia. La munte sunt aşteptate precipitaţii mixte, iar vântul va sufla cu putere în nordul Carpaţilor Orientali, cu rafale de până la 80 km/h.

Vremea de mâine 28 octombrie. Temperaturile scad uşor, iar cerul va fi înnorat în cea mai mare parte a ţării

La noapte, cerul se va acoperi treptat, pe măsură ce nebulozitatea se va extinde dinspre vestul țării și va cuprinde treptat toate regiunile. Temporar va ploua în Maramureș, local în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse și în restul teritoriului, cu precădere în Transilvania, Oltenia și Muntenia. La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, însă în a doua parte a nopții va avea intensificări în nordul Carpaților Orientali, în special la altitudini mari, unde rafalele vor atinge în general 70…80 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 0 și 8 grade Celsius, iar pe litoral vor fi ușor mai ridicate, ajungând la 9…10 grade.

Vremea de mâine 28 octombrie în ţară

În nord-vestul și centrul țării, cerul va fi mai mult noros pe parcursul întregii zile, în timp ce în restul regiunilor înnorările vor fi prezente doar în prima parte a zilei, urmând ca spre seară să se mai risipească treptat. Ploi temporare sunt așteptate în Maramureș, local în Crișana și pe alocuri în Transilvania, iar pe parcursul zilei, izolat, și în Muntenia și Dobrogea. La munte va ploua local, iar la altitudini mai mari de 1.500 de metri vor fi precipitații mixte, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe arii restrânse, în nord-vest, cantitățile de apă vor ajunge la 10…15 l/mp, iar izolat pot depăși 20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge în general 70…80 km/h. În cursul zilei, vântul va avea unele intensificări și în zonele joase din restul țării, cu viteze de 45…50 km/h, iar izolat până la 55…60 km/h în sudul Olteniei și în Transilvania. Temperaturile se vor menține apropiate de valorile din ziua anterioară: maximele vor fi cuprinse între 7 și 18 grade Celsius, iar minimele între 0 și 8 grade, ușor mai scăzute în estul Transilvaniei. Izolat se va semnala ceață.

Vremea de mâine 28 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, urmând ca după-amiaza şi seara să se degaje treptat. Vântul va sufla slab şi moderat, dar va avea intensificări temporare, mai ales spre seară, când rafalele pot atinge până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade Celsius, iar minima de 3...4 grade.

La Cluj, vremea va fi mai rece decât în ziua precedentă, cu o temperatură maximă care nu va depăşi 8 grade Celsius. Nu sunt anunţate ploi, iar cerul va fi parţial noros pe tot parcursul zilei.

Vremea de mâine 28 octombrie la munte

La munte, sunt aşteptate ploi locale, iar la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitaţiile vor fi mixte, mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Pe arii restrânse, în nord-vestul zonelor montane, cantităţile de apă vor ajunge la 10…15 l/mp, iar izolat pot depăşi 20 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, însă pe crestele montane va avea intensificări, cu rafale care pot atinge 70…80 km/h.

