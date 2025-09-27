Vremea de mâine 28 septembrie. Va fi mai rece, mai ales în vest şi în sud. Maxime, între 14 şi 23 de grade

Vremea continuă să fie rece, mai ales în vest şi sud, unde temperaturile vor fi apropiate de normalul termic al perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 23 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 28 septembrie.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare în sud-vestul ţãrii, iar în a doua parte a nopţii şi în regiunile nordice, dar numai cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperaturile minime, local mai scãzute decât în noaptea anterioarã, vor fi cuprinse între -3...-2 grade în estul Transilvaniei şi 12...13 grade pe litoral. Izolat se va forma ceaţã, iar pe alocuri în Transilvania şi Moldova se va produce brumã.

Vremea de mâine 28 septembrie în ţară

Vremea va fi rãcoroasã, exceptând regiunile vestice şi cele din extremitatea sudicã, unde valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul termic al perioadei. Pe parcursul zilei cerul va avea înnorãri temporare şi izolat va ploua slab în Banat, Crişana, Oltenia, vestul Transilvaniei şi al Munteniei, precum şi la munte. Noaptea, nebulozitatea se va accentua treptat şi extinde în toatã ţara şi local va ploua, în general slab cantitativ, iar în zona montanã, la altitudini în general de peste 2000 m, vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere uşoarã, dar cu valori peste cea consideratã normalã (câmp uşor anticiclonic).

Vremea de mâine 28 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã, mai scãzutã decât în noaptea anterioarã şi faţã de normele climatologice, va fi de 6...8 grade.

Vremea va fi rãcoroasã. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi înnorãrile se vor accentua treptat, iar noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimã va fi de 10...11 grade. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã scãdere, dar cu valori ce se vor menţine uşor peste cea normalã.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 17 grade.

Vremea de mâine 28 septembrie la munte

Vremea va fi rãcoroasã. Pe parcursul zilei cerul va avea înnorãri temporare şi izolat va ploua slab. Noaptea nebulozitatea se va extinde treptat şi local va ploua, iar la altitudini mari vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat.

