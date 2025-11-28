Vremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 grad

Vremea de mâine 29 noiembrie în Bucureşti

La Cluj, vremea de mâine va semăna cu cea din ultimele 24 de ore. Maximele nu vor depăși 7 grade, iar ploile revin, cu un cuantum estimat la aproximativ 1 mm de precipitații.

Vremea de mâine 29 noiembrie la munte

La munte, vremea rămâne rece și instabilă. În Carpații Meridionali, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, dar și pe crestele celorlalte masive, vor predomina lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla moderat, iar în zonele joase și pe versanți sunt așteptate ploi, cu posibilitatea de a se acumula local cantități mai însemnate de apă.