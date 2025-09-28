Vremea de mâine 29 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maxime, între 9 şi 19 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine de 29 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 10...12 grade.

Vremea se va rãci. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 15...17 grade şi cea minimã de 8...9 grade.

Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori ridicate.

În Cluj, vremea continuă să fie rece. Cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 13 grade.