Vremea de mâine 29 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maxime, între 9 şi 19 grade

Vremea continuă să se răcească în cea mai mare parte a ţării. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra în general între 9 şi 19 grade. 

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 16:01
Vremea de mâine 29 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maxime, între 9 şi 19 grade

La noapte, nebulozitatea se va extinde în majoritatea zonelor ţãrii şi va ploua în general slab cantitativ, local în vest, nord şi centru şi pe arii mai restrânse în rest. La munte, la altitudini în general de peste 2000 m, vor fi precipitaţii şi sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 şi 13 grade. Izolat va fi ceaţã.

Vremea de mâine de 29 septembrie în ţară

Valorile termice vor scãdea, astfel cã în majoritatea zonelor vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la sfârşitul lunii septembrie. Cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua, ziua mai ales în nord şi centru, iar noaptea cu precãdere în jumãtatea de est a teritoriului. Pe alocuri în Transilvania, Moldova şi zona montanã se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp. La altitudini în general de peste 1800 m vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 şi 11 grade. În a doua parte a nopţii vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori ridicate.

Vremea de mâine de 29 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 10...12 grade.

Vremea se va rãci. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 15...17 grade şi cea minimã de 8...9 grade.

Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori ridicate.

În Cluj, vremea continuă să fie rece. Cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 13 grade. 

Vremea de mâine de 29 septembrie la munte

Cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua. Pe alocuri se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp, iar la altitudini în general de peste 1800 m vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab şi moderat. Valorile termice vor scãdea.

