Gardienii Revoluţiei din Iran, desemnaţi organizaţie teroristă de UE

Uniunea Europeană a inclus Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) din Iran pe lista cu organizaţii teroriste.

Miniştrii de Externe ai Uniunii Europene au aprobat joi includerea Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran (CGRI) pe lista europeană a organizaţiilor teroriste, a anunţat pe X şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.

"Represiunea nu poate rămâne fără răspuns. Miniștrii de Externe ai UE au făcut un pas decisiv desemnând Gardienii Revoluției din Iran drept organizație teroristă. Orice regim care își ucide mii dintre propriii cetățeni lucrează spre propria distrugere", a transmis Kaja Kallas.

Ce este Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice

Articolul continuă după reclamă

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice - braţul ideologic al ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei - constituie o forţă armată extrem de organizată, fiind acuzată de occidentali că a orchestrat şi participat la represiunea împotriva amplei mişcări de protest din Iran.

Organizaţia "pasdaranilor" ("gardieni" în farsi) a fost creată în 1979, la scurt timp după revoluţia islamică. Gardienii dispun de o reţea ramificată de servicii de informaţii, capacităţi terestre, aeriene şi maritime şi sunt mai bine echipaţi şi antrenaţi decât armata regulată.

CGRI are de asemenea rol de intermediar între Teheran şi aliaţii lor din regiune, cum ar fi Hezbollahul libanez sau gruparea Hashd al-Shaabi din Irak. De asemenea, controlează companii din toate sectoarele strategice ale economiei iraniene.

Gardienii revoluţiei erau deja sancţionaţi de Uniunii Europene. Aceste sancţiuni au fost instituite în 2021, ca reacţie la încălcările drepturilor omului în Iran. În total, aproximativ 230 de persoane, inclusiv mai mulţi miniştri, şi aproximativ 40 de entităţi au fost sancţionate de UE pentru încălcări ale drepturilor omului.

Aceste sancţiuni au fost apoi extinse din cauza activităţilor nucleare ale Iranului sau a ajutorului dat de Teheran războiului declanşat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Pe lângă sancţiunile ONU aplicate de UE, europenii au propriile sancţiuni care prevăd, printre altele, îngheţarea activelor şi interdicţia de călătorie pe teritoriul UE.

De asemenea, sunt în vigoare sancţiuni comerciale şi financiare, inclusiv o interdicţie privind exportul de arme sau de bunuri cu dublă utilizare civilă şi militară sau bunuri susceptibile de a fi utilizate în activităţi legate de îmbogăţirea uraniului nuclear. Mai este în vigoare o interdicţie privind importul de ţiţei, gaze naturale şi produse petroliere şi petrochimice din Iran.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰