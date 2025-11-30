Vremea de mâine 30 noiembrie. Strat de zăpadă de 15 cm la munte şi temperaturi scăzute în toată ţara

Vremea se anunţă mohorâtă în toată ţara, cu ploi extinse, precipitaţii mixte în vest şi sud-vest şi ninsori la altitudini mari, unde se va depune un strat de zăpadă de până la 15 centimetri. Meteorologii avertizează că vântul va avea intensificări în sudul şi sud-estul ţării, cantităţile de apă vor fi local însemnate, iar temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime de cel mult 13 grade şi condiţii de ceaţă în mai multe zone.

La noapte, cerul va fi noros în toate regiunile, iar ploile vor cuprinde întreaga ţară, potrivit prognozei transmise de meteorologi. În sudul Banatului şi în sud-vestul Transilvaniei, precipitaţiile vor fi mixte, în timp ce în zonele montane va ninge. La altitudini de peste 1.800 de metri se va depune strat de zăpadă cu grosimi între 5 şi 15 centimetri, în special în Carpaţii Meridionali. Local, cantităţile de precipitaţii vor ajunge la 10…15 l/mp, iar izolat, cu precădere în sudul şi estul ţării, vor depăşi 20…25 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, dar cu intensificări temporare în regiunile sud-estice, unde rafalele vor ajunge în general la 40…50 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 0 şi 10 grade. Izolat, se va forma ceaţă, în special în zonele joase.

Vremea de mâine 30 noiembrie în ţară

Vremea de mâine va fi predominant închisă, cu cer mai mult noros şi ploi în majoritatea regiunilor. La începutul intervalului, în sudul Banatului sunt aşteptate precipitaţii mixte. Izolat, cantităţile de apă vor atinge 15…20 l/mp, cu precădere în zona Moldovei. Vântul va sufla slab şi moderat, dar pe parcursul zilei va avea unele intensificări în regiunile sudice şi sud-estice, unde rafalele vor ajunge la 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 şi 13 grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate pentru litoral. Minimele vor fi cuprinse între -1 şi 7 grade. Izolat dimineaţa şi local în cursul nopţii se va forma ceaţă.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 30 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se menţine predominant închisă. Cerul va fi noros, iar trecător vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 8 grade, iar minima se va încadra între 3 şi 5 grade.

La Cluj, vremea va fi uşor mai caldă decât în ziua precedentă. Maximele vor atinge 8 grade, iar ploile vor continua, însă într-o cantitate mai redusă decât astăzi.

Vremea de mâine 30 noiembrie la munte

La munte, vremea de mâine aduce precipitaţii predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1.800 de metri se va depune local un strat nou de zăpadă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰