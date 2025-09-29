Vremea de mâine 30 septembrie. Frigul şi ploile pun stăpânire pe întreaga ţară. Maxime de 11 şi 20 de grade
Vremea se va menţine mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã în majoritatea zonelor. În regiunile nordice, centrale si estice, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua în general slab cantitativ,
La noapte, cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua cu precãdere în jumãtatea de est a teritoriului. Pe alocuri în Transilvania, Moldova şi în zona montanã se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp. La altitudini de peste 1700 m vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã (în medie 3...5 cm). Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 şi 12 grade. În a doua parte a nopţii, izolat, va fi ceaţã.
Vremea de mâine 30 septembrie în ţară
Vremea se va menţine mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã în majoritatea zonelor. În regiunile nordice, centrale si estice, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua în general slab cantitativ, iar la munte, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitaţii predominant sub formã de ninsoare şi se va depune strat de zãpadã (în medie 1...3 cm). Izolat se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp în nord-estul teritoriului. În restul ţãrii vor fi înnorãri temporare şi pe suprafeţe mici ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, izolat şi trecãtor cu uşoare intensificãri în sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 şi 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 şi 11 grade, cu cele mai coborâte valori în depresiuni. Noaptea izolat va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va creşte uşor în partea de rãsãrit, iar în rest nu va avea variaţii semnificative.
Vremea de mâine 30 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 8...9 grade.
Vremea se va menţine rece. Cerul va fi temporar noros, iar ziua vor mai fi condiţii ca trecãtor sã plouã slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 19 grade şi cea minimã va fi de 6...8 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.
În Cluj, vremea rămâne în continuare rece, cu cerul mai mult noros. Maxima zilei rămâne la 13 grade.
Vremea de mâine 30 septembrie la munte
Vremea se va menţine mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã. În cursul zilei, cerul va avea înnorãri şi vor fi precipitaţii în Carpaţii Orientali, local în cei Meridionali şi izolat în cei Occidentali. Precipitaţiile vor fi sub formã de ploaie, iar la altitudini de peste 1700 m, predominant sub formã de ninsoare şi se va depune strat de zãpadã. Noaptea înnorãrile vor fi temporare şi doar izolat vor fi precipitaţii slabe. Vântul va sufla slab şi moderat.
