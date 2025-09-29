Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 30 septembrie. Frigul şi ploile pun stăpânire pe întreaga ţară. Maxime de 11 şi 20 de grade

Vremea se va menţine mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã în majoritatea zonelor. În regiunile nordice, centrale si estice, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua în general slab cantitativ,

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 15:03
Vremea de mâine 30 septembrie. Frigul şi ploile pun stăpânire pe întreaga ţară. Maxime de 11 şi 20 de grade Harta temperaturi România Galerie (4)

La noapte, cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua cu precãdere în jumãtatea de est a teritoriului. Pe alocuri în Transilvania, Moldova şi în zona montanã se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp. La altitudini de peste 1700 m vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã (în medie 3...5 cm). Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 şi 12 grade. În a doua parte a nopţii, izolat, va fi ceaţã.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 30 septembrie în ţară 

Articolul continuă după reclamă

Vremea se va menţine mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã în majoritatea zonelor. În regiunile nordice, centrale si estice, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua în general slab cantitativ, iar la munte, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitaţii predominant sub formã de ninsoare şi se va depune strat de zãpadã (în medie 1...3 cm). Izolat se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp în nord-estul teritoriului. În restul ţãrii vor fi înnorãri temporare şi pe suprafeţe mici ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, izolat şi trecãtor cu uşoare intensificãri în sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 şi 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 şi 11 grade, cu cele mai coborâte valori în depresiuni. Noaptea izolat va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va creşte uşor în partea de rãsãrit, iar în rest nu va avea variaţii semnificative.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 30 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 8...9 grade.

Vremea se va menţine rece. Cerul va fi temporar noros, iar ziua vor mai fi condiţii ca trecãtor sã plouã slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 19 grade şi cea minimã va fi de 6...8 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.

În Cluj, vremea rămâne în continuare rece, cu cerul mai mult noros. Maxima zilei rămâne la 13 grade. 

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 30 septembrie la munte

Vremea se va menţine mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã. În cursul zilei, cerul va avea înnorãri şi vor fi precipitaţii în Carpaţii Orientali, local în cei Meridionali şi izolat în cei Occidentali. Precipitaţiile vor fi sub formã de ploaie, iar la altitudini de peste 1700 m, predominant sub formã de ninsoare şi se va depune strat de zãpadã. Noaptea înnorãrile vor fi temporare şi doar izolat vor fi precipitaţii slabe. Vântul va sufla slab şi moderat.

Harta temperaturi România

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Comentarii


Întrebarea zilei
Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 30 septembrie. Frigul şi ploile pun stăpânire pe întreaga ţară. Maxime de 11 şi 20 de grade