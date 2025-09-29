Vremea de mâine 30 septembrie. Frigul şi ploile pun stăpânire pe întreaga ţară. Maxime de 11 şi 20 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 30 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 8...9 grade.

Vremea se va menţine rece. Cerul va fi temporar noros, iar ziua vor mai fi condiţii ca trecãtor sã plouã slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 19 grade şi cea minimã va fi de 6...8 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.

În Cluj, vremea rămâne în continuare rece, cu cerul mai mult noros. Maxima zilei rămâne la 13 grade.