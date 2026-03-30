Vremea de mâine 31 martie. Ploi în toată țara și ninsori la munte. Temperaturile scad treptat

Hartă meteo Bucureşti 31 martie 2026

La Cluj, vremea se va răci semnificativ față de ziua precedentă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 3 grade, iar ploile se vor intensifica, fiind estimate precipitații de 6 mm.

Vremea de mâine 31 martie la munte

La munte, la altitudini de peste 1600 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la aproximativ 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, rafalele atingând în general 40-45 km/h. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.