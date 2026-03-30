Vremea de mâine 31 martie. Ploi în toată țara și ninsori la munte. Temperaturile scad treptat
Vremea se schimbă în toată țara, cu ploi în majoritatea regiunilor și ninsori la munte, în special la altitudini mari. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și temperaturi în scădere, în timp ce ceața își va face simțită prezența în anumite zone, atât pe timpul nopții, cât și dimineața.
La noapte, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării. Cerul va prezenta înnorări, iar ploile vor apărea temporar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și, local, în Oltenia. La munte, în special la altitudini de peste 1600 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vestul și sud-estul teritoriului, unde rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 2 și 8 grade, iar pe alocuri se va semnala ceață.
Vremea de mâine 31 martie în ţară
Vremea va fi în general închisă în jumătatea nordică a țării, unde cerul va avea înnorări și temporar va ploua, iar în restul teritoriului precipitațiile vor apărea pe arii restrânse. La munte, în special la altitudini de peste 1600 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge în jurul a 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în nordul Moldovei, unde rafalele vor atinge, în general, 40-45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 31 martie în Bucureşti şi Cluj
În București, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla în general moderat ziua și slab pe timpul nopții. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 13 și 15 grade, iar cea minimă între 4 și 6 grade.
La Cluj, vremea se va răci semnificativ față de ziua precedentă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 3 grade, iar ploile se vor intensifica, fiind estimate precipitații de 6 mm.
Vremea de mâine 31 martie la munte
La munte, la altitudini de peste 1600 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la aproximativ 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, rafalele atingând în general 40-45 km/h. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰