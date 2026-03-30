Vremea de mâine 31 martie. Ploi în toată țara și ninsori la munte. Temperaturile scad treptat

Vremea se schimbă în toată țara, cu ploi în majoritatea regiunilor și ninsori la munte, în special la altitudini mari. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și temperaturi în scădere, în timp ce ceața își va face simțită prezența în anumite zone, atât pe timpul nopții, cât și dimineața.

de Redactia Observator

la 30.03.2026 , 21:07
Hartă meteo România 31 martie 2026

La noapte, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării. Cerul va prezenta înnorări, iar ploile vor apărea temporar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și, local, în Oltenia. La munte, în special la altitudini de peste 1600 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vestul și sud-estul teritoriului, unde rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 2 și 8 grade, iar pe alocuri se va semnala ceață.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 31 martie în ţară

Vremea va fi în general închisă în jumătatea nordică a țării, unde cerul va avea înnorări și temporar va ploua, iar în restul teritoriului precipitațiile vor apărea pe arii restrânse. La munte, în special la altitudini de peste 1600 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge în jurul a 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în nordul Moldovei, unde rafalele vor atinge, în general, 40-45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va semnala ceață.

Hartă meteo România 31 martie 2026

Vremea de mâine 31 martie în Bucureşti şi Cluj

În București, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla în general moderat ziua și slab pe timpul nopții. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 13 și 15 grade, iar cea minimă între 4 și 6 grade.

Hartă meteo Bucureşti 31 martie 2026

La Cluj, vremea se va răci semnificativ față de ziua precedentă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 3 grade, iar ploile se vor intensifica, fiind estimate precipitații de 6 mm.

Vremea de mâine 31 martie la munte

La munte, la altitudini de peste 1600 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la aproximativ 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, rafalele atingând în general 40-45 km/h. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

Hartă meteo zona montană 31 martie 2026

Lovitura de milioane de euro pe care o poate da românul celebru care deţine cel mai tare restaurant din Dubai!
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
Un mecanic auto câștigă peste 2.000 de dolari pe noapte dintr-o singură groapă. „Nenorocirea unui om este norocul altuia”
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Primele declarații ale mamelor
