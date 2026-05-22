O săptămână şi puţin până la începutul verii, dar vremea încă nu s-a hotărât ce vrea să facă. În sud-estul ţării, a fost cod galben de furtuni, iar imaginile arată străzi inundate şi maşini care rămân blocate în apă. La fel a fost şi la Medgidia şi la Brăila. Este cel mai atipic an din punct de vedere meteorologic, iar estimările ne arată că ne așteaptă un sezon plin de surprize și extrem de greu de anticipat. Prognoza pentru următoarele săptămâni e la fel de instabilă - cuprinde atât de valuri de căldură, cât şi episoade severe de furtuni.

Vremea va fi la fel de capricioasă ca până acum. Mâine, în zonele din jumătatea de sud a ţării vor fi furtuni de vară, în special în orele după amiezii şi serii. Trebuie menţionat că va fi în continuare cod galben de vânt în regiunile sud-estice unde rafalele pot ajunge până la 65 km/h, iar vântul va putea lua aspect de vijelie.

Cum va fi vremea pe final de primăvară

De duminică, vremea începe să se liniştească, iar această tendinţă se va menţine pe întreg parcursul săptămânii viitoare. Variaţiile cele mai importante vor fi în regimul termic. Temperaturile vor începe să crească încă de duminică, iar marţi şi miercuri vor fi maxime de 29 - 30 de grade Celsius la umbră în zonele de câmpie din sud şi din vest. După mijlocul săptămânii viitoare temperaturile vor începe să scadă uşor, iar la finalul primăverii vor ajunge uşor sub normalul perioadei, adică uşor sub 25 de grade.

Este foarte multă umiditate în aer şi în sol, iar în zilele cu temperaturi foarte ridicate se strâng norii şi din loc în loc apar acele furtuni tipice sezonului cald, cu tunete, fulgere şi averse ce pot lăsa în urmă cantităţi importante de apă.

Simona Căpșună, meteorolog Observator.

