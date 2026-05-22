Vremea de mâine 23 mai. Temperaturile urcă până la 28 de grade, dar nu scăpăm de furtuni. Când se încălzeşte
Vremea rămâne instabilă în mare parte din ţară şi în următoarele ore. Meteorologii anunţă ploi, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în mai multe regiuni, mai ales în sud, est şi la munte. Temperaturile vor urca până la 28 de grade în vest şi nord-vest, însă instabilitatea atmosferică va aduce averse torenţiale, grindină şi rafale puternice în unele zone.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate și averse în zona Carpaților Meridionali și Orientali, local în Oltenia, Muntenia și Moldova și pe arii mai restrânse în Transilvania. Pe alocuri se vor semnala descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova și în jumătatea de est a Munteniei (viteze în general de 45...55 km/h), precum și în masivele estice (rafale pe creste de 70...80 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Cu totul izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 23 mai în ţară
Vremea va fi închisă, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Oltenia, iar mai ales după-amiaza și seara și în Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Izolat cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea cu viteze de 50...65 km/h, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 16 grade. Pe suprafețe mici, dimineața și noaptea va fi ceață.
Vremea de mâine 23 mai în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, cerul va avea înnorări și trecător la începutul intervalului va ploua slab, apoi cu o probabilitate mai mare după-amiaza și seara vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.
La Cluj, vremea se încălzeşte uşor, iar temperaturile maxime vor ajunge la 21 de grade. Sunt aşteptate şi ploi, însă acestea vor fi mai puţine şi mai slabe faţă de ziua precedentă.
Vremea de mâine 23 mai la munte
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după-amiaza și seara îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații Occidentali. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua cu viteze de 50...65 km/h, dar și asociate ploilor. Regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior.
Vremea de mâine 23 mai la mare
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare (rafale în general de 50 - 60 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 15 și 17 grade.
Temperatura apei mării va avea valori de 14...16 grade.
