Zeci de copii, părinți și bunici au participat la o acțiune inedită la Nădlac, în județul Arad. Un producător local le-a pus la dispoziție o parcelă de zece arii de mazăre, iar, de acolo, a început culesul. Evenimentul a venit la pachet şi cu o lecție pentru cei mici.

Cu sacoșe colorate sau găleţi de diferite dimensiuni, micuţii curioși au vrut să descopere cum arată mazărea înainte să ajungă în farfurie.

"Am venit cu colegii mei de clasă ca să strângem mazăre şi cu mazărea facem supă şi putem să facem şi salată de boeuf. Mazărea ne ajută la sănătate şi putem să fim mai puternici", a spus un băieţel.

Copil: Am adunat multă mazăre şi este foarte frumos.

Reporter: Ai mai adunat aşa mazăre în câmp?

Copil: Nu chiar. Mai mult prin grădină în spate. Niciodată nu am mai adunat aşa mult.

Întreaga activitate s-a întins pe 10 arii şi a fost organizată de către un producător local.

"Am vrut să fac un lucru firesc şi simplu care pe vremuri reprezenta o normalitate şi în acest timp în acest moment este ceva mai aparte, în sensul că aceşti copii, aceşti tineri să vadă că mazărea nu creşte în borcan, în magazin", a mărturisit Milan Kelo, producător.

Nu doar cei mici au participat la culesul de mazăre, ci şi adulţii.

"Mi se pare un lucru de foarte bun augur pentru oraşul nostru, pentru comunitate. Sunt ocazii ca să ne întâlnim cu ei, mai socializăm", a spus un participant.

Reporter: Aţi mai cules mazăre?

Participant: Când eram mai mic, când eram la liceu. Atunci ajutam părinţii sau bunicii să meargă la cules, după aceea am avut o perioadă de pauză şi acum am zis că un pic de reconectare cu natura.

La final, oamenii au putut pleca acasă cu toată recolta pe care au cules-o şi au putut lasă într-o puşculiţă bani pentru un caz social.

