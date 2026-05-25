Ceea ce trebuia să fie o parcare simplă între blocuri la Brăila s-a transformat în cu totul şi cu totul altceva. Şoferii sunt nevoiţi să facă slalom printre indicatoare. Modernizată de curând, parcarea are acum un indicator la fiecare două mașini.

Inaugurată în urmă cu aproape o lună, parcarea este una modernă, însă şoferii au parte de o surpriză.

"Încă de la intrarea în parcare şoferii sunt întâmpinaţi de: 1, 2, 3....10 semne de circulaţie. Iar dintre ele, cel care indică trecerea de pietoni e pus după trecere având în vedere că marcajul este aici", explică Adrian Obreja, reporter Observator.

"Cred că mai lipeşte unul: intrarea interzisă. În rest, astea sunt. Că aşa e la noi! Consumăm vopsea", glumește un bărbat.

"Pe cealată parte a parcării, pe sensul de ieşire, alte 10 semne de circulaţie: 1, 2, 3...10. Unul dintre ele a şi fost lovit, pare că îi încurcă pe şoferi mai mult", explică Adrian Obreja, reporter Observator.

În total nu mai puţin de 20 de semne.

Deși s-a urmărit fluidizarea traficului, locuitorii spun că, în ciuda numărului record, semnele nu sunt întotdeauna respectate.

"Şi aşa nici astea nu se respectă. Ei au făcut o intrare şi o ieşre, dar se intră şi pe acolo. Pentru că ies ei şi te trezeşti cu câte unul care o ia pe scurt", explică un bărbat.

Astfel, o parcare obișnuită a ajuns să arate ca un traseu de concurs. Șoferii zâmbesc, se strecoară printre semne și manevrează cu mai multă atenție, nu pentru a respecta indicatoarele, ci pentru a le evita.

