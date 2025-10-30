Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
Vremea continuă să fie frumoasă, cu temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal la sfârşit de octombrie. Maximele zilei se vor încadra între 16 şi 24 de grade. Iată prognoza metei de mâine.
La noapte, cerul va fi variabil, temporar noros în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi jumãtatea de nord a Moldovei, regiuni în care, pe arii restrânse, va ploua slab. În nordul Carpaţilor Orientali, la peste 1800 m altitudine, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri, în special la altitudini mari în Carpaţii Orientali şi în Munţii Apuseni, unde rafalele vor atinge 60...90 km/h, şi la viteze mai mici, în general de 40...45 km/h, în nordul Crişanei, pe arii restrânse în Moldova şi pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 şi 12 grade. Izolat se va semnala ceaţã.
Vremea de mâine 31 octombrie în ţară
Vremea va fi predominant frumoasã şi cu valori termice diurne mult mai ridicate decât în mod normal la sfârşit de octombrie. Cerul va fi mai mult senin în regiunile sudice şi variabil în rest. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în zona înaltã a Carpaţilor Orientali unde vor fi viteze de pânã la 60...70 km. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 şi 24 de grade, iar cele minime între -2 şi 9 grade, cu valori mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali spre -6 grade, dar şi mai ridicate pe litoral şi în Dealurile de Vest, pânã la 11...12 grade. Va fi ceaţã, dimineaţa doar cu totul izolat, iar noaptea, pe alocuri în special în centrul şi sudul teritoriului. Presiunea atmosferică va fi în creştere în majoritatea zonelor, mai accentuatã în sudul şi estul ţãrii.
Vremea de mâine 31 octombrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 6...7 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 3 grade.
Vremea va fi frumoasã, cu valori termice diurne mult mai ridicate decât ar fi normal la finalul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 21...22 de grade, iar cea minimã de 7...8 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 5 grade. Noaptea probabilitatea de apariţie a norilor joşi sau a ceţii va fi ridicatã. Presiunea atmosferică va fi în creştere.
În Cluj, vremea rămâne în continuare călduroasă. Maxima zilei va urca la 18 grade.
Vremea de mâine 31 octombrie la munte
Vremea va fi predominant frumoasã şi cu valori termice diurne mult mai ridicate decât în mod normal la sfârşit de octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în zona înaltã a Carpaţilor Orientali unde vor fi viteze de pânã la 60...70 km.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰