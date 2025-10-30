Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 31 octombrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 6...7 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 3 grade.

Vremea va fi frumoasã, cu valori termice diurne mult mai ridicate decât ar fi normal la finalul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 21...22 de grade, iar cea minimã de 7...8 grade, mai scãzutã în zona preorãşeneascã spre 5 grade. Noaptea probabilitatea de apariţie a norilor joşi sau a ceţii va fi ridicatã. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

În Cluj, vremea rămâne în continuare călduroasă. Maxima zilei va urca la 18 grade.