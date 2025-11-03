Vremea de mâine 4 noiembrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Sunt aşteptate ploi
Vremea se răceşte în aproape toată ţara. Vor fi ploi în cea mai mare parte a regiunilor, iar temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Minimele vor fi cuprinse în general între 0 şi 9 grade.
La noapte, cerul va fi mai mult noros şi va ploua în Maramureş, local în Transilvania, Moldova şi Oltenia şi pe arii restrânse în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1700 m, trecãtor vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificãri la munte, în vest, în est şi pe alocuri în rest (viteze la rafalã în general de 40...45 km/h). Temperaturile minime se vor situa între 4 şi 12 grade. Izolat va fi ceaţã cu o probabilitate mai mare în vest şi sud-est.
Vremea de mâine 4 noiembrie în ţară
Vremea se va rãci în toate regiunile, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va deveni variabil în vestul şi nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi mai mult noros. Temporar va ploua în Muntenia, Dobrogea, local în Oltenia, iar pe parcursul zilei izolat şi în Moldova şi Transilvania. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, trecãtor vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în prima parte a intervalului în est şi sud-est, în extremitatea de sud-vest şi la munte, în general cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 şi 9 grade. Izolat va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã în partea de vest şi va creşte în rest.
Vremea de mâine 4 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult noros şi trecãtor vor fi condiţii de ploaie slabã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã, mai ridicatã faţã de norma perioadei, va fi de 8...10 grade.
Vremea se va rãci faţã de zilele precedente, astfel cã valorile termice diurne vor deveni apropiate de mediile multianuale specifice acestei date; temperatura maximã va fi de 13...14 grade. Cerul va fi noros, iar temporar va ploua. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Minima termicã, mai mare decât ar fi normal în aceastã perioadã, va fi de 7...9 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile scad faţă de ziua precedentă. Maxima va fi de 13 grade.
Vremea de mâine 4 noiembrie la munte
Vremea se va rãci. Cerul va fi temporar noros şi pe arii restrânse va ploua, iar la altitudini în general de peste 1700 m, trecãtor vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri mai ales pe creste, în prima parte a intervalului, în general cu viteze de 40...50 km/h.
