Vremea de mâine 4 noiembrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Sunt aşteptate ploi

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 4 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros şi trecãtor vor fi condiţii de ploaie slabã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã, mai ridicatã faţã de norma perioadei, va fi de 8...10 grade.

Vremea se va rãci faţã de zilele precedente, astfel cã valorile termice diurne vor deveni apropiate de mediile multianuale specifice acestei date; temperatura maximã va fi de 13...14 grade. Cerul va fi noros, iar temporar va ploua. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Minima termicã, mai mare decât ar fi normal în aceastã perioadã, va fi de 7...9 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile scad faţă de ziua precedentă. Maxima va fi de 13 grade.