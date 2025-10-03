Vremea de mâine 4 octombrie. Ușoară creștere a temperaturilor, dar ploile și frigul persistă în mai multe zone

Vremea de sâmbătă, 5 octombrie, va rămâne rece în cea mai mare parte a țării, chiar deosebit de rece pentru această perioadă în unele regiuni, deși temperaturile vor urca ușor față de ziua precedentă.

În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, vremea se va ameliora treptat din punct de vedere al intensității vântului, însă ploile vor continua în mai multe regiuni ale țării. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile se vor menține în estul, sud-estul și centrul teritoriului, în timp ce în restul zonelor vor apărea doar pe arii restrânse. În estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea și în sudul și centrul Moldovei, cantitățile de apă vor fi semnificative, între 25...35 l/mp, iar local pot ajunge până la 40…50 l/mp. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1.500 de metri va continua să ningă temporar viscolit. Se va depune un nou strat de zăpadă, estimat la 5-15 cm. Vântul va mai avea intensificări la începutul nopții, cu rafale de 60-80 km/h în sud-est și în zona montană, dar va slăbi treptat în intensitate. În restul țării, acesta va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 11 grade Celsius, iar pe litoral se vor înregistra valori mai ridicate, de până la 13-15 grade. În a doua parte a nopții, local se va forma ceață, reducând vizibilitatea în zonele joase.

Vremea de mâine 4 octombrie în țară

Vremea va rămâne rece în cea mai mare parte a țării, chiar deosebit de rece pentru această perioadă în anumite zone, deși temperaturile diurne vor fi ușor mai ridicate decât în ziua precedentă. Cerul va fi noros, cu perioade de variabilitate în sud și sud-est, mai ales în prima parte a zilei. Ploile își vor face apariția în Banat, Crișana și Maramureș, local în Transilvania și Moldova, iar izolat și în celelalte regiuni. Pe alocuri, cantitățile de apă pot ajunge la 10…15 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, sunt așteptate precipitații mixte, iar pe creste va ninge. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare la munte, dar și izolat în sud-vestul și estul țării, mai ales în prima parte a intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în Dobrogea, unde vor fi până la 20 de grade. Minimele vor coborî între 1 și 10 grade, iar în sud-vest pot fi chiar mai scăzute.

Vremea de mâine 4 octombrie în București și în Cluj

Vremea se va ameliora ușor vineri, 4 octombrie, atât în Capitală, cât și în Cluj, însă valorile termice vor rămâne sub cele specifice perioadei.

În București, temperaturile diurne vor crește față de ziua precedentă, dar se vor menține sub normalul climatologic. Cerul va avea înnorări temporare la începutul zilei, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile se vor încadra între o maximă de 14-15 grade și o minimă de aproximativ 4 grade Celsius.

La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua anterioară, cu o maximă de 10 grade și o minimă în jur de 6 grade Celsius. Sunt posibile ploi slabe, dar mai reduse cantitativ față de ziua precedentă.

Vremea de mâine 4 octombrie la munte

În zona montană, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala precipitații mixte, iar pe creste vor apărea ninsori. Vântul va avea o intensitate slabă până la moderată, cu unele rafale mai puternice pe creste.

