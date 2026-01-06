Vremea de mâine 7 ianuarie. Ploi şi ninsori în cea mai mare parte a ţării. Maxime de 18 grade în sud-est
Vremea se răceşte semnificativ în majoritatea regiunilor, cu ninsori consistente în vest și nord-vest. În sud și sud-est, temperaturile se mențin mai ridicate, însă vor fi ploi, iar treptat își vor face apariția și lapovița și ninsoarea. La munte, vântul puternic va viscoli ninsoarea, reducând vizibilitatea. Local se vor semnala polei și ceață, mai ales în primele ore ale zilei.
La noapte, cerul va fi mai mult noros. În Banat, Crișana și Maramureș vor fi la început precipitații mixte și local polei, apoi mai ales ninsori, iar stratul de zăpadă se va depune neuniform, între 3 și 8 cm. În sudul, centrul și estul țării, local va ploua slab, iar trecător, în nordul și vestul Transilvaniei, precum și în nordul Moldovei, va fi lapoviță și ninsoare. La munte, în special la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Pe alocuri, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea și pe crestele Carpaților Meridionali. Temperaturile minime se vor situa între -4 și 6 grade, mai ridicate în Dobrogea, spre 8...10 grade. Va fi ceață, cu precădere în sud și sud-est.
Vremea de mâine 7 ianuarie în ţară
Valorile termice vor fi în scădere în majoritatea zonelor, mai puțin în sud și sud-est, unde se vor menține peste mediile specifice perioadei. În Banat, Crișana și Maramureș va ninge, cantitățile de apă vor fi în general de 15...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă. În Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi precipitații mixte ziua și mai ales ninsori noaptea. În celelalte regiuni vor fi ploi; în Dobrogea vor fi posibile descărcări electrice, iar în partea a doua a intervalului, în Oltenia și în vestul și nordul Munteniei, vor fi și lapovițe și ninsori. Local vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Noaptea, vântul va avea intensificări și în sud, centru și est, cu viteze mai mari în Oltenia și pe litoral (în general 50...60 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între -4 grade în nord-vest și 18 grade în extremitatea de sud-est, iar cele minime se vor situa între -8 și 7 grade. Pe areale restrânse, cu precădere la începutul intervalului, va fi ceață.
Vremea de mâine 7 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, cerul va fi noros și temporar vor fi ploi slabe, iar spre sfârșitul intervalului, posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat ziua, cu intensificări noaptea (35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de 0...1 grad. La începutul zilei vor fi condiții de ceață.
În Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor atinge 1 grad, iar cele minime -4 grade. Vântul va sufla slab, cu precipitații sub formă de ninsoare sporadică. Este în vigoare un cod galben de ninsoare și gheață, cu valabilitate până joi la prânz.
Vremea de mâine 7 ianuarie la munte
În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali va ninge, cantitățile de apă vor fi în general de 15...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, mai consistent la munte (20...30 cm). În restul zonelor montane vor fi precipitații mixte ziua și mai ales ninsori noaptea. Vântul va sufla moderat, cu intensificări, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafale de 70...85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.
