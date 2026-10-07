Vremea de mâine 8 octombrie. Temperaturi de vară, cu maxime până la 28 de grade. Se întorc ploile spre seară

Vremea va fi predominant frumoasă joi, 8 octombrie, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge până la 28 de grade, însă spre seară vor apărea averse și descărcări electrice în vestul, nordul și parțial centrul țării.

La noapte, cerul va fi variabil în jumătatea de sud-est a țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -2...0 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Izolat se vor forma ceață și brumă.

Vremea de mâine 8 octombrie

Vremea de mâine 8 octombrie în ţară

Vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei, iar temperaturile, în special cele din timpul zilei, vor rămâne cu mult peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

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Cerul va fi mai mult senin, însă începând din orele serii înnorările se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării. Îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse vor fi averse, cu cantități de apă de 3...5 l/mp și, cu totul izolat, de 10...15 l/mp, precum și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde rafalele vor atinge în general 40...45 km/h. La munte, îndeosebi pe creste, vântul va sufla cu rafale de 60...70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul a 28 de grade, pe alocuri în sud și vest, iar cele minime se vor situa între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 8 octombrie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă după-amiaza decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil în primele ore ale intervalului și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab până la moderat.Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar minima va fi de 11...12 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Vremea de mâine 8 octombrie

La Cluj-Napoca, vremea va fi frumoasă joi, 8 octombrie, cu mult soare. Temperatura maximă va ajunge la 26 de grade, iar minima va coborî până la 11 grade. Temperatura resimțită va fi de aproximativ 26 de grade, iar la umbră de 25 de grade. Indicele UV va fi moderat, cu o valoare maximă de 3, iar vântul va sufla dinspre sud-sud-est cu aproximativ 9 km/h.

Vremea de mâine 8 octombrie la munte

La munte, vremea va fi în general frumoasă pe parcursul zilei, cu cer mai mult senin. Spre seară, în vestul și nordul țării, înnorările se vor accentua, iar pe arii restrânse vor fi posibile averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, însă pe creste va avea intensificări, cu rafale de 60...70 km/h. Temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, iar dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.