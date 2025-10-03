Vremea extremă face ravagii în Europa. Stațiuni bulgărești sub ape, ninsori în Balcani şi victime în Italia

Vremea extremă face ravagii şi în alte ţări euopene, nu doar la noi. La vecinii bulgari, ninge puternic în vestul ţării şi mai mulţi şoferi români au rămas blocaţi pe drumuri. La malul mării, în schimb, furtunile au adus inundaţii. Este de altfel, stare de urgenţă în staţiunile preferate de români pe litoralul bulgăresc. Zăpezi timpurii au căzut şi în Grecia, Bosnia şi Italia.

Nessebar și Sunny Beach, două dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul bulgăresc, sunt acum sub ape. Trombele marine filmate în larg au prevestit furtuna teribilă care a lovit regiunea Țsarevo, de lângă Burgas. Case întregi au fost distruse, mașinile au fost luate de torente, iar șoselele au devenit impracticabile. Militari cu bărci și un detașament de scafandri, ghidați de un elicopter, intervin pentru a salva oamenii blocați în zonele calamitate.

Un localnic povestește: "Pompierii erau în apă până la gât, dar au reușit să-mi salveze soția". Altul spune că situația e critică: "La marginea pădurii sunt câteva case și un hotel. Sunt oameni blocați acolo".

De la furtuni la zăpadă, vreme extremă în Balcani

Dacă litoralul Bulgariei a fost devastat de ploi torențiale, în zona montană, spre capitala Sofia, temperaturile au scăzut brusc și ploaia s-a transformat în ninsoare. Mai mulți șoferi români au rămas blocați ore întregi pe drumurile înzăpezite.

Și în Bosnia, turiștii au avut parte de o surpriză neașteptată. După ce au trăit cel mai călduros an din istorie, s-au trezit în mijlocul unei ninsori abundente, care a așternut un strat de 20 de centimetri în doar câteva ore. "Am venit aici în șlapi și acum avem nevoie de cizme și jachete. Este totuși o surpriză plăcută pentru toți cei care vizitează Jahorina", a mărturisit Sandra Majstorovic, turistă.

Fenomenul s-a extins și în Grecia, unde Muntele Olimp a fost acoperit de zăpadă. Meteorologii au emis alerte de ploi intense, furtuni și grindină pentru toată țara.

Victime în Italia, unde ploile au făcut prăpăd

În Italia, fenomenele meteo extreme au avut consecințe tragice. Un bărbat și-a pierdut viața în provincia Brindisi după ce mașina în care se afla a fost luată de ape și surprinsă de o alunecare de teren. Pompierii l-au găsit după 12 ore, scufundat în noroi. Soția sa, aflată într-o altă mașină, a fost salvată în ultima clipă.

Meteorologii avertizează că vremea severă va continua în peninsulă, cu vânt puternic și temperaturi polare.

