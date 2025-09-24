Vremea se răceşte în toată ţara: temperaturile scad şi cu 15 grade. Prognoza meteo emisă de ANM

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente. Începând din noaptea de miercuri spre joi, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Administraţia Naţională de Meteorologie a informat că vremea se va răci accentuat miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, până vineri seară. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24 spre 25 septembrie), temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40 - 50 km/h.

Meteorologii au emis, pentru perioada 25 septembrie, ora 7.00 şi 25 septembrie, ora 21.00, o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, pentru judeţele Caraş-Severin, Buzău, Brăila, vestul judeţului Ialomiţa şi pe litoral, unde vântul va sufla cu viteze de până la 65 km/h.

