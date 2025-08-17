Vremea se schimbă: Furtuni puternice în mai multe județe. ANM a emis cod portocaliu

În perioada duminică-luni, România va fi afectată de val de căldură și instabilitate atmosferică, cu temperaturi ridicate și ploi torențiale, vijelii și grindină, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Duminică, sud-vestul Munteniei și Olteniei se va afla sub avertizare cod galben de caniculă. Se vor înregistra temperaturi maxime de 35–36°C și disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală va ajunge la 80 de unități.

În aceeași zi, Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zonele montane vor fi afectate de instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50–70 km/h) și grindină de mici sau medii dimensiuni (1–3 cm). Cantitățile de apă vor ajunge pe arii restrânse la 40–50 l/mp.

Cod portocaliu de furtuni în 11 județe

Codul portocaliu vizează județele Caraș-Severin, Hunedoara și zonele montane din Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita, unde se așteaptă averse importante cantitativ, vijelii cu rafale de 70–90 km/h, grindină de medii sau mari dimensiuni (3–5 cm) și niveluri ale apei de până la 60 l/mp.

Noaptea de 17 spre 18 august și dimineața zilei de 18 august instabilitatea se va menține în Transilvania cu vânt de 50-55 km/h, grindină de mici dimensiuni și cantități de apă ce pot ajunge la 40 l/mp.

În aceeași perioadă, în județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț și Bistrița-Năsăud, continuă codul portocaliu de vreme instabilă cu averse semnificative de 40-50 l/mp, până la 60 l/mp.

Cod galben de caniculă și disconfort termic în București

Capitala se va afla sub atenționare de cod galben pentru căldură, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade și indice de temperatură-umezeală ce poate atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM.

Luni, vremea se va menține călduroasă, cu valori termice ușor mai scăzute, de 30–32 de grade. Cerul va avea perioade cu înnorări accentuate, iar local vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat.

